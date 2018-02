2018-02-01 08:16:56.0

Tarifstreit 24-Stunden-Streiks der IG Metall treffen auch die Region

Zehntausende Beschäftigte folgen am heutigen Donnerstag den 24-stündigen Streikaufrufen der Metaller-Gewerkschaft. Welche Firmen in Bayern und in der Region betroffen sind.

Die 24-stündigen Warnstreiks in der Metall-und Elektroindustrie treffen am Donnerstag vor allem die Autoindustrie. Mit den Kölner Ford-Werken erreichten die befristeten Arbeitsniederlegungen erstmals einen Großbetrieb in Nordrhein-Westfalen. In Bayern und Baden-Württemberg standen vor allem Autozulieferer im Fokus der IG Metall. Am Freitag sollen die Hersteller BMW, Audi, Daimler und Porsche folgen.

IG-Metall-Streiks vor allem in der Automobilindustrie

Im Südwesten waren nach Angaben der Gewerkschaft am Donnerstag vor allem Bosch und Mahle betroffen. "Im Bosch-Werk in Feuerbach sind heute 14.000 Beschäftigte in der Frühschicht aufgerufen, ihre Arbeit ruhen zu lassen", sagte ein Sprecher der IG Metall. In Hessen hat die IG Metall unter anderem die Beschäftigten bei Bombardier, Rheinmetall und Volkswagen zu Warnstreiks aufgerufen. Bei VW in Baunatal gebe es zweistündige Warnstreiks in allen Schichten, sagte Elke Volkmann von der IG Metall. Nach Angaben der IG Metall Küste ruhte in Norddeutschland unter anderem bei Mercedes in Hamburg die Arbeit.

Auch in Bayern lag der Schwerpunkt auf den Autozulieferern. Die IG Metall rief zu Warnstreiks unter anderem in mehreren Werken von Bosch, bei Grammer, Mahle, Getrag, Schaeffler, ZF Gusstechnologie und Federal Mogul auf. "Am Freitag wird die IG Metall dann die Beschäftigten der bayerischen Autobauer zu ganztägigen Warnstreiks aufrufen. Alle vier BMW-Standorte und Audi in Ingolstadt werden 24 Stunden lang stillstehen", kündigte die Gewerkschaft an.

Streiks bei Renk in Augsburg

In Augsburg streiken die Mitarbeiter der Firma Renk. Die Aktion beginnt am Donnerstag um sechs Uhr und endet am Freitag ebenfalls um sechs Uhr. Die bei Renk beschäftigten Mitglieder der IG Metall stimmten mit fast 100 Prozent für die Teilnahme an dem ganztägigen Warnstreik, sagt Roberto Armellini, Zweiter Bevollmächtigter der IG Metall Augsburg. Zentrale Streikkundgebungen sind am Donnerstag gegen 9 und 15 Uhr am Parkplatz vor dem Werkstor in der Gögginger Straße.

Im Südwesten stehen am Freitag die Automobilbauer Porsche und Daimler im Fokus der IG Metall. Arbeitnehmer und Arbeitgeber hatten am vergangenen Wochenende die fünfte Verhandlungsrunde im aktuellen Tarifkonflikt der Metall- und Elektroindustrie ohne Ergebnis abgebrochen. Erwartet wird, dass nach der aktuellen Warnstreikwelle möglicherweise an diesem Wochenende wieder verhandelt wird. (dpa)

