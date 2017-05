2017-05-17 15:32:17.0

Flugverkehr 6300 Flüge in nur vier Monaten ausgefallen

In nur vier Monaten sind fast 6300 Flüge von und nach Deutschland ausgefallen. Das berichtet das Flugrechtsportal "EUclaim". Mehr als 1300 Maschinen hatten demnach Verspätungen.

Von Anfang Januar bis Ende April sind nach Angaben des Flugrechteportals EUclaim fast 6300 Flüge von und nach Deutschland ausgefallen. 1325 Maschinen seien in dem Zeitraum mit über drei Stunden Verspätung gelandet, teilte das Portal am Mittwoch mit. Das sei »umso bemerkenswerter», als dass es keine so großen Streiks in Deutschland, Frankreich und Italien gab wie im vergangenen Jahr.

EUclaim: Lufthansa verursacht deutschlandweit die meisten Verspätungen

Die meisten Verspätungen gab es der Auswertung des Portals zufolge in den vier Monaten bei der größten deutschen Airline, der Lufthansa. 68 Flüge des Unternehmens seien mehr als drei Stunden zu spät gelandet. An zweiter Stelle folgt der Billigflieger Ryanair mit 36 Flügen.

Das Portal wies darauf hin, dass Passagiere in vielen Fällen Anspruch auf Entschädigung haben.