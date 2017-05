2017-05-03 10:35:00.0

Dank guter Konjunktur Arbeitslosenzahl sinkt im April auf 2,569 Millionen

Frühjahrsaufschwung trotz Kälte und Schnee: Die Erwerbslosigkeit in Deutschland ist im April weiter zurückgegangen, die gute Entwicklung am Arbeitsmarkt setzt sich fort. In den Vorjahren fiel der Rückgang zum Teil jedoch noch stärker aus.

Jobcenter im sächsischen Hoyerswerda. Foto: Jens Kalaene (dpa)