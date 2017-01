2017-01-17 16:51:02.0

Schuldenberg Athens Haushaltszahlen fallen positiv aus

Was die internationalen Geldgeber freuen dürfte, geht an den Menschen in Griechenland allerdings vorbei: Die Arbeitslosigkeit greift um sich. Junge Leute wandern aus.

In Griechenland türmte sich zuletzt ein Schuldenberg von rund 315 Milliarden Euro - etwa 180 Prozent der Wirtschaftsleistung. Foto: Jens Büttner (dpa)