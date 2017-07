2017-07-07 14:53:03.0

Abgasmanipulation Audi-Manager wegen Diesel-Affäre verhaftet

Im Audi-Geschäftsbericht 2007 wird ein Motorenentwickler in Neckarsulm für den «saubersten Diesel der Welt» gelobt. Jetzt gerät der Mann ins Visier der US-Justiz. Dabei kommt heraus: Er sitzt in Deutschland schon im Gefängnis.

Bei den Ermittlungen gegen Audi wegen geschönter Diesel-Abgaswerte ist erstmals in Deutschland ein Beschuldigter verhaftet worden. Ihm werde Betrug und unlautere Werbung vorgeworfen, teilte die Münchner Staatsanwaltschaft mit.

Laut «Spiegel Online» und «Bild» war er bis 2015 als leitender Motorenentwickler in Neckarsulm auch für Abgaswerte zuständig gewesen. Die US-Justizbehörden hatten in den USA Strafantrag gegen den heute 60-jährigen Italiener eingereicht.

Von 2006 bis November 2015 hatte er in Neckarsulm ein Ingenieurteam geleitet, das Abgaskontrollsysteme entwickelt habe. Laut Strafantrag erkannten er und seine «Mitverschwörer», dass ihre Dieselmotoren die Stickoxid-Grenzwerte in den USA nicht einhalten könnten. Daraufhin habe er «Audi-Mitarbeiter angewiesen, Software zu entwickeln und einzubauen, mit der die standardmäßigen US-Abgastests getäuscht werden», so der Vorwurf der US-Justiz.

Ein ehemaliger Mitarbeiter und E-Mails belasteten den Beschuldigten schwer, berichtete die «Bild»-Zeitung. Im Audi-Geschäftsbericht 2007 war der Motorenentwickler zusammen mit einem Kollegen dafür gelobt worden, dass Audi jetzt den «saubersten Diesel der Welt» anbiete.

Die Münchner Staatsanwaltschaft gab den Namen und die Rolle des bereits am Montag aufgrund eines Haftbefehl des Ermittlungsrichters festgenommenen Mannes nicht bekannt. Die Verhaftung sei nicht im Auftrag der US-Justiz erfolgt, sondern aufgrund eigener Ermittlungen, sagte eine Sprecherin. Die US-Justiz könne seine Auslieferung beantragen; dann müsste das OLG München darüber entscheiden.

Die Münchner Justiz hatte im März die Audi-Zentrale in Ingolstadt, VW-Konzernbüros und die von VW mit internen Ermittlungen in der Diesel-Affäre betraute US-Anwaltskanzlei Jones Day durchsuchen lassen. Wegen des Verdachts des Betruges und der strafbaren Werbung ermittelt die Staatsanwaltschaft noch gegen mehrere andere Beschuldigte bei Audi. Aber «Mitglieder des Vorstands sind nicht betroffen», betonte die Sprecherin am Freitag. Ein Audi-Sprecher in Ingolstadt lehnte jeden Kommentar ab.

Der nun ins Visier geratene, bereits 2015 beurlaubte Audi-Manager ist bereits der achte Mitarbeiter des VW-Konzerns, gegen den die US-Justiz Strafanzeige gestellt hat. Einer wurde Anfang des Jahres in Florida verhaftet und wartet auf seinen Prozess. Ein anderer hatte im September 2016 ein Geständnis abgelegt und ist als Kronzeuge gegen Kaution auf freiem Fuß. Die anderen vermutet die US-Justiz in Deutschland, von wo ihnen als Bundesbürger keine Auslieferung in die USA droht.

Der VW-Konzern hatte die Manipulationen nach Vorwürfen der US-Umweltbehörden im September 2015 zugegeben und Vergleiche geschlossen. Die Kosten summieren sich inzwischen auf mehr als 22 Milliarden Euro. Die US-Justiz versucht aber weiter, persönlich Verantwortliche strafgerichtlich zu belangen.

In Deutschland ermittelt auch die Staatsanwaltschaft Braunschweig wegen Betrugsverdachts gegen fast 40 Beschuldigte. Daneben gibt es in Europa unzählige Klagen von Aktionären und Autobesitzern gegen VW.