2018-01-23 10:49:49.0

Deutsche Bahn Bahn will mehr ICE-Sprinter zwischen Berlin und München einsetzen

Die schnelle Verbindung zwischen München und Berlin stößt auf hohe Nachfrage. Mit dem Sprinter kann man in vier Stunden zwischen den Städten pendeln. Das will die Bahn ausbauen.

Die Bahn will von Dezember an mehr Sprinterzüge auf der neuen Schnellfahrstrecke zwischen Berlin und München einsetzen. Pro Tag und Richtung sollen dann fünf statt drei Sprinter fahren, wie Konzernchef Richard Lutz am Montagabend in Berlin ankündigte. Damit gebe es auf der Strecke täglich 3000 zusätzliche Sitzplätze. Die neue Verbindung war Mitte Dezember mit erheblichen Anlaufschwierigkeiten in Betrieb genommen worden. Mittlerweile seien die Züge aber sehr pünktlich, betonte Lutz.

Im Detail: Ausgewählte Zugverbindungen und Preise 1 von 10 vorherige Seite nächste Seite

Hier eine Auswahl von Zugverbindungen an einem Wochentag von und nach Berlin-Hauptbahnhof aus unserer Region mit Abfahrt jeweils am späten Vormittag (in Klammern bisherige Fahrzeit zu ähnlichen Abfahrtszeiten) ANZEIGE



Augsburg A ab: 10.47 Uhr, B an: 15.29 Uhr. Fahrzeit: 4:42 Std. (bisher: 6:08). B ab: 10.30 Uhr, A an: 15:09 Uhr. Fahrzeit: 4:39 Std. (bisher: 5:56).



Kempten KE ab: 11.16 Uhr, B an: 17.29 Uhr (Umsteigen in München). Fahrzeit: 6:13 Std. (bisher: 8:12). B ab: 12.05 Uhr, KE an: 17.54 Uhr (Umsteigen in München und Buchloe). Fahrzeit: 5:49 Std. (bisher: 7:14).



Memmingen MM ab: 10.15 Uhr, B an: 15:51 Uhr (Umsteigen in München). Fahrzeit: 5:36 Std. (bisher: 7:26). B ab: 12:05 Uhr, MM an: 17.44 Uhr (Umsteigen in München). Fahrzeit: 6:13 Std. (bisher: 8:11).



Ulm UL ab: 11.10 Uhr, B an: 17:29 Uhr (Umsteigen in München). Fahrzeit: 6:19 Std. (bisher: 6.34). B ab: 12.05 Uhr, UL an: 17:48 Uhr (Umsteigen in München). Fahrzeit: 5:43 Std. (bisher: 6:33).



Landsberg LL ab: 10.46 Uhr, B an: 15.51 Uhr (Umsteigen in Kaufering und München). Fahrzeit: 5:05 Std. (bisher: 7:39). B ab: 12.05 Uhr, LL an: 16.13 Uhr (Umsteigen in München und Kaufering). Fahrzeit: 5:43 Std. (bisher: 7:13).



Donauwörth DON ab: 11.08 Uhr, B an: 15.29 Uhr. Fahrzeit: 4:21 Std. (bisher: 6:27). B ab: 10.30 Uhr, DON an: 14.48 Uhr. Fahrzeit: 4:18 Std. (bisher: 5:36).



Neuburg/Donau ND ab: 11:28 Uhr, B an: 15:51 Uhr (Umsteigen in Ingolstadt und Nürnberg). Fahrzeit: 4:23 Std. (bisher: 7:01). B ab: 12:05 Uhr, ND an: 16:24 Uhr (Umsteigen in Nürnberg und Ingolstadt). Fahrzeit: 4:19 Std. (bisher: 6:24).



Preise: Mit dem neuen Fahrplan hat die Bahn auch ihre Preise erhöht. Das heißt: Der sogenannte Flexpreis – also Tickets ohne Sparpreis oder Bahn-Card – beträgt in der zweiten Klasse im Schnitt 1,9 Prozent und in der ersten Klasse 2,9 Prozent mehr. Im Regionalverkehr erhöhen sich die Preise durchschnittlich um 2,3 Prozent.



Sprinter: Auch wenn die Sprinter-Verbindung zwischen München und Berlin schneller ist, kostet sie mit Flexpreis nicht mehr als der normale ICE.

Die Neubaustrecke durch den Thüringer Wald hat die Fahrzeit zwischen Berlin und München von sechs Stunden auf 3:55 Stunden im Sprinter gesenkt. Die Züge halten unterwegs am Berliner Südkreuz, in Halle, Erfurt und Nürnberg. Zusätzlich fahren 15 normale ICE mit häufigeren Stopps in 4:25 Stunden. (dpa)