2017-02-02 08:29:00.0

Augsburg Bildung der Zukunft: IHK eröffnet neues Prüfungszentrum

Nicht mehr am Tageslichtprojektor, sondern mit moderner Technik wird an der IHK Schwaben in Zukunft gearbeitet. Drei Millionen Euro wurden in das neue Prüfungszentrum investiert. Von Orla Finegan

Mit einer Investition von drei Millionen Euro hat sich die Industrie- und Handelskammer Schwaben (IHK) für den digitalen Wandel gerüstet. Mit dem Ergebnis: Am Donnerstag wird das bayernweit erste IHK-Prüfungscenter am Hauptsitz in Augsburg eröffnet. Von Tablets und unter anderem auch sogenannten Smartboards, also elektronischen Wandtafeln, verspricht sich Oliver Heckemann, der für den Geschäftsbereich Ausbildung zuständig ist, den Sprung zur Bildung der Zukunft. Ein Haus sei am Hauptsitz frei gemacht, saniert und mit neuer Technik ausgestattet worden. Denn laut Heckemann gilt ab 2017: „Prüfungen sollen nicht mehr mit einem Tageslicht-Projektor abgenommen werden.“

Modernste Technik für die IHK Schwaben: Heute geht's los

Im vergangenen Jahr haben 5000 IHK-Prüfer in ganz Schwaben rund 26000 Prüfungen abgenommen, der Großteil entfällt auf die duale Ausbildung. Im neuen Center sollen die Tests trotzdem nicht stattfinden, „das wäre logistisch gar nicht möglich“. Viel mehr gehe es der IHK darum, eine Anlaufstelle für die Prüfer zu schaffen: In erster Linie sollen sie sich dort besprechen, mündliche Prüfungen abhalten und miteinander vernetzen können. Auch die eigene Weiterbildung soll im neuen Zentrum stattfinden. Für die Prüfer werden Workshops abgehalten, damit sie die stetig steigenden Anforderungen an die Prüfungen auf dem Schirm haben.

ANZEIGE

Für die Frauen und Männer, die für eine Prüfung in das Zentrum kommen, ändern sich hauptsächlich die technischen Möglichkeiten: Durch die neuen Smartboards werden Präsentationen interaktiver – die Prüfer können sich direkt in den Vortrag einschalten. „Eine Arbeitsweise, wie sie zukünftig auch in Unternehmen erfolgen wird“, sagt Heckemann.

Zukünftige Fachkräfte lernen am neuen Prüfungszentrum

Der Fachkräftebedarf, betont Heckemann, sei nach wie vor ungebrochen. Der minimale Zuwachs von 0,3 Prozent mehr Auszubildenden im vergangenen Jahr habe daran nichts geändert. Nach wie vor drängen immer mehr junge Leute an die Universitäten und Hochschulen.

Wie ernst die duale Ausbildung dagegen in Schwaben genommen wird, soll bei der Eröffnung Professor Julian Nida-Rümelin verdeutlichen. Der Philosophie-Professor an der Universität München war Kulturstaatsminister unter Ex-Bundeskanzler Gerhard Schröder. Heute ist er vor allem für seinen Bestseller „Der Akademisierungswahn“ bekannt und ein Befürworter der dualen Berufsausbildung. Auch Ilse Aigner, die bayerische Wirtschaftsministerin, wird erwartet.