2017-10-11 13:05:00.0

Zypries: Stabiler Aufschwung Bundesregierung hebt Wachstumsprognose auf 2,0 Prozent an

Anhaltender Aufschwung in Deutschland, Erholung der Wirtschaft in vielen Regionen und ein weiterer Zuwachs an Arbeitsplätzen: Das ist die Kernbotschaft der Bundesregierung.

Geldfach einer Ladenkasse: Das Wirtschaftswachstum in Deutschland könnte noch stärker ausfallen als bisher erwartet. Foto: Jens Büttner (dpa)