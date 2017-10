2017-10-04 06:28:00.0

Mobilität China setzt auf das E-Auto

Schon 2025 soll jedes fünfte neue Auto aufladbar sein. Das setzt gerade die deutschen Hersteller wie VW und Audi unter Druck, für die China ein wichtiger Markt ist. Von Finn Mayer-Kuckuk

Die jährliche chinesische TV-Show „Koordinaten einer glänzenden Zukunft“ stellt Vorbilder für Chinas Jugend vor. Stargast der Sendung diesen September: Wang Chuanfu, Chef des chinesischen Autoherstellers BYD. „Das Elektroauto kommt, und wir sind ganz vorne mit dabei“, sagte er unter Applaus der Jugendlichen. Seit US-Kultinvestor Warren Buffett in Wangs Firma eingestiegen ist, gilt er als Berühmtheit.

Während auf dem Großbildschirm Bilder von elektrischen Autos und Bussen flimmern, zeichnet Wang ein Bild seines Landes in zehn Jahren. „Fortbewegung findet in China emissionsfrei und kostengünstig statt“, dafür werde die Regierung sorgen. Und: „Ich sehe unser Unternehmen hier weltweit auf dem Spitzenplatz.“

ANZEIGE

Wangs Selbstbewusstsein hat gute Gründe. Die Planer der kommunistischen Partei leiten derzeit eine Trendwende von historischen Ausmaßen ein. China beschließt die Abkehr vom Verbrennungsmotor. „Die Regierung arbeitet an einem Zeitplan für den Ausstieg aus Produktion und Absatz“ von benzingetriebenen Autos, sagte kürzlich Xin Guobin, Vizeminister für Industrie und Informationstechnik. Schon bis zum Jahr 2025 soll ein Fünftel aller verkauften Fahrzeuge an der Steckdose aufladbar sein.

Die deutsche Industrie muss reagieren

Die Abhängigkeit von China zwingt die deutsche Industrie zu reagieren. Die Regierung in Peking fördert umweltfreundlich Autos zwar schon seit zehn Jahren intensiv. Doch jetzt gewinnt die Regierungspolitik eine neue Qualität. Es sind nicht nur hartnäckige Probleme mit schlechter Luft, die den Sinneswandel bewirken. „Die Führung hat die Elektromobilität als Schlüsseltechnik identifiziert“, sagt Ulf Henning Richter von der renommierten Tongji-Universität in Schanghai. „China sucht eine Vormachtstellung bei der Beherrschung der Technik und der Produktion“, sagt er. Das trifft auch die deutschen Hersteller und setzt sie unter Druck. Gerade für Volkswagen und Audi ist China ein wichtiger Markt.

Die chinesische Regierung hat nun die Bitten der deutschen Industrie erhört und kommt ihnen entgegen: Eine verbindliche Quote für die Einführung von Elektroautos kommt erst 2019 – und nicht schon, wie befürchtet, im kommenden Jahr. In zwei Jahren müssen zehn Prozent der abgesetzten Fahrzeuge mit „neuen Antriebsformen“ ausgestattet sein, verfügte am Donnerstag letzter Woche das Industrieministerium in Peking. Gemeint sind damit rein batteriegetriebene Modelle und Hybridmodelle, die zusätzlich noch einen Benzinmotor haben.

BYD ist in China Marktführer

Marktführer bei Elektroautos ist in China BYD, der im vergangenen Jahr weltweit über 100.000 Stück davon abgesetzt hat. In China haben vergangenes Jahr rund 355.000 Autos mit neuer Antriebsform einen Käufer gefunden. Diese Zahl ist für 2017 bereits übertroffen worden: Bis August lag der Absatz bereits bei 346.000 E-Autos. Der deutsche Anteil daran ist vernachlässigbar.

Volkswagen hatte 2016 mit knapp vier Millionen verkauften Autos am chinesischen Gesamtmarkt in China zwar einen hohen Marktanteil von 14 Prozent – doch das waren alles Benziner. Bis 2020 will das Unternehmen dort jedoch 400.000 Steckdosenautos pro Jahr verkaufen. Das würde der geforderten Quote schon recht nahe kommen.

Der ursprüngliche Plan einer Umstellung in dieser Größenordnung schon bis 2018 wäre jedoch völlig unmöglich gewesen, wie Automanager zugeben. Ihr wichtigstes Argument: Die Regelung kommt viel zu überraschend. Die deutschen Anbieter engagieren sich intensiv in China, haben Milliarden investiert, tausende Jobs geschaffen und zahlreiche Kröten geschluckt. Sie akzeptieren es, in Zwangsehen mit chinesischen Konkurrenten gesteckt zu werden, denen sie ihre Technik offenbaren müssen. Die Einführung der Elektroauto-Quote ohne Rücksicht auf die Bedürfnisse der Deutschen sei da rücksichtslos.