2018-02-23 19:25:02.0

Fast 10 Prozent der Aktien Chinesischer Geely-Konzern größter Daimler-Einzelaktionär

Bei der Konkurrenz von Volvo ist der chinesische Investor Geely schon länger in Boot. Nun kauft er sich beim deutschen Oberklasse-Autobauer Daimler ein - als größter Einzelaktionär. Was haben die Chinesen mit dem Investment vor, und was nützt es umgekehrt Daimler?

In der Zentrale von Geely wird das Logo des chinesischen Autokonzerns auf Hochglanz poliert. Foto: Wu Hong, epa