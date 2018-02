2018-02-02 11:23:09.0

Bitkom-Studie Digitalisierung bedroht rund drei Millionen Jobs

Laut einer Bitkom-Studie fallen wegen der Digitalisierung bis 2022 rund drei Millionen Jobs weg. In den nächsten 20 Jahren ist demnach die Hälfte aller Berufsbilder bedroht.

Die fortschreitende Digitalisierung vernichtet einer aktuellen Studie zufolge viele Arbeitsplätze. Rund 3,4 Millionen Stellen fallen allein in den kommenden fünf Jahren weg. Das geht aus einer Umfrage des IT-Verbands Bitkom unter 500 deutschen Unternehmen hervor, die der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (FAZ) vorliegt. Das entspräche rund jeder zehnten Stelle. Zudem sieht sich demnach jede vierte Firma durch die Digitalisierung sogar in ihrer Existenz bedroht.

Bitkom: Viele Arbeitsplätze durch Digitalisierung bereits verloren

Angesichts dieser Herausforderung verwundert es Bitkom-Präsident Achim Berg umso mehr, womit sich die Politik in Deutschland gegenwärtig beschäftigt. Arzthonorare, Rentenniveau, Soli-Abschmelzung - "seltsam entrückt" komme ihm das alles vor, sagte er der FAZ. Es würden nur die Erträge der Agenda 2010 verteilt. Von Ideen, wie Deutschland künftig Geld verdienen will, fehle jede Spur. "Auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos ging es in nahezu jeder Veranstaltung um Künstliche Intelligenz. In Berlin habe ich davon bislang viel zu wenig gehört."

ANZEIGE

Bitkom verweist darauf, dass es in der deutschen Kommunikationstechnik Mitte der 90er noch 200.000 Stellen gab. Nun seien es nur noch 20.000. "Wir haben in nur 15 Jahren 90 Prozent der Arbeitsplätze in diesem Bereich verloren - durch die Digitalisierung", so Berg.

Eine solche Entwicklung drohe als nächstes Banken und Versicherungen sowie der Chemie- und Pharmabranche. In den kommenden 20 Jahren werde die Hälfte aller Berufsbilder wegfallen. (AZ)

Lesen Sie auch: