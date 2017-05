2017-05-16 16:37:17.0

Verkauf läuft schleppend E-Autos: SPD kritisiert Absage an Millionen-Ziel bis 2020

Ein Auto, das am Straßenrand mit einem Stromstecker «betankt» wird, ist in Deutschland immer noch ein seltener Hingucker. Auch die Kanzlerin glaubt nicht mehr an das Ziel, bis 2020 eine Million E-Autos auf die Straße zu bekommen - zum Ärger zweier Ministerinnen.

Ein Elektroauto vom Typ Renault Zoe lädt an einer Ladesäule in Cottbus. Foto: Patrick Pleul/Symbolbild (dpa)