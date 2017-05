2017-05-02 07:55:00.0

Handel Enge Beziehung: Was Frankreich für die Region bedeutet

Die Präsidentenwahl ist wichtig für die Wirtschaft in der Region. Die Beziehungen zu Frankreich sind eng: Das Land ist einer der wichtigsten Märkte für bayerische Unternehmen. Von Philipp Kinne

Unterschiedlicher könnten die beiden Kandidaten kaum sein. Sollte Emmanuel Macron am Sonntag französischer Präsident werden, stünde ein Europäer an der Spitze Frankreichs. Er sprach sich immer wieder für den Freihandel in der EU aus. Im Kontrast dazu steht die rechtspopulistische Marine Le Pen. Dass sie als Totengräberin der EU bezeichnet wird, empfindet sie als Kompliment. Sie fordert strenge Grenzkontrollen und eine klar national ausgerichtete Wirtschaftspolitik. Sogar mit dem Gedanken an einen Austritt aus der Eurozone hatte sie lange gespielt.

Marine Le Pen im Porträt 1 von 15 vorherige Seite nächste Seite

Marine Le Pen bietet einfache Erklärungen für Frankreichs Probleme: Die "massive Einwanderung" sei schuld und die Entmündigung durch "Technokraten" aus Brüssel. ANZEIGE



Die Rechtspopulistin hat den Auftritt ihrer Partei modernisiert und damit schon viele gute Wahlergebnisse eingefahren.



Nun steht sie wie 2002 ihr Vater Jean-Marie Le Pen in der Stichwahl um den Élyséepalast.



Statt mit der martialischen Flamme der Front National (FN) wirbt die 48-Jährige mit einer Rose, ohne Dornen und natürlich in Marineblau.



Seit sie den Parteivorsitz 2011 von ihrem Vater übernahm, hat sie der Rechtsaußenpartei eine "Entteufelung" verordnet, ein gemäßigteres Auftreten. Offener Rassismus und Antisemitismus werden geahndet.



Le Pen setzt aber weiter auf Abschottung und radikale Positionen gegen Europäische Union und Einwanderung. In ihren Reden spielt sie geschickt auf der Klaviatur von Frust und Ängsten etwa vor dem Islam.



"Feindbilder sind ein fester Bestandteil in der Rhetorik von Marine Le Pen", schreibt Tanja Kuchenbecker, Autorin eines Buchs über die Rechtspopulistin.



Vorwürfe wie den Verdacht der Scheinbeschäftigung von FN-Mitarbeitern im EU-Parlament konnte die Europaabgeordnete ihren Anhängern bislang als Manöver ihrer Gegner verkaufen.



Marine Le Pen kam 1968 als jüngste Tochter des rechtsextremen Polit-Haudegens Jean-Marie Le Pen zur Welt, der die FN in vier Jahrzehnten von einer Splittergruppe zu einer wichtigen Stimme in Frankreich machte.



Im Alter von acht Jahren wurde sie von einer Bombenexplosion aus dem Schlaf gerissen - ein Anschlag auf ihren Vater.



Die Trennung ihrer Eltern wurde zur Seifenoper, als die Mutter im "Playboy" posierte.



Le Pen studierte Jura und arbeitete erst als Rechtsanwältin, dann führte sie die Rechtsabteilung der Front National. Sie hat drei Kinder.



Ihre zwei Ehen gingen auseinander, heute ist sie mit dem FN-Europaabgeordneten Louis Aliot liiert.



Für die Strategie der "Entteufelung" ließ sie 2015 sogar ihren Vater aus der FN ausschließen, nachdem er die Gaskammern der Nazis erneut als "Detail" der Geschichte bezeichnet hatte.



Eine sogenannte Mikropartei des 88-Jährigen lieh ihr trotzdem Millionen für den Präsidentschaftswahlkampf.

630 schwäbische Firmen haben Geschäftsbeziehungen zu Frankreich

In Zeiten voranschreitender Globalisierung könnte von solchen Plänen auch die heimische Wirtschaft betroffen sein. Rund 630 schwäbische Firmen stehen regelmäßig in Geschäftsbeziehungen zu Frankreich. Etwa 300 davon sind Handwerksbetriebe. Über 170 der schwäbischen Firmen haben eigene Niederlassungen im Nachbarland. Seit mehr als 50 Jahren pflegt das schwäbische Handwerk enge Partnerschaften zu Handwerkskammern in Frankreich. „Herzstück ist der Lehrlingsaustausch, der regelmäßig stattfindet“, sagt Ulrich Wagner, Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer für Schwaben. Axel Sir, Außenwirtschaftsexperte der Industire- und Handelskammer für Schwaben, sagt: „Die Handelsbeziehungen zwischen Schwaben und Frankreich sind eng und traditionell.“ Das gelte für alle Wirtschaftszweige, besonders aber für die Branchen Maschinenbau, Automatisierungstechnik, Automobilzulieferung, Flugzeugbau, Lebensmittelindustrie sowie Infrastruktur, IT und Logistik.

In Schwaben finden sich etliche Unternehmen mit französischen Wurzeln. Ein Beispiel ist der französische Automobilzulieferer Faurecia. Adrienne Hattingen, Sprecherin des Unternehmens, sagt: „Die Zusammenarbeit unserer Firma ist von einem stetigen Austausch mit Kollegen aus aller Welt geprägt.“ Der Zulieferer entwickelt und fertigt in Augsburg Abgasanlagen für Autos. Insgesamt sind dort rund 1400 Mitarbeiter aus 40 Nationen beschäftigt – darunter einige Franzosen. Valeo, mit seiner Niederlassung in Wemding, ist ebenfalls in der Automobilbranche tätig und einer der größten Arbeitgeber im Landkreis Donau-Ries. Der Elektrogroßhändler Sonepar mit Hauptsitz in Paris beschäftigt an seinem Standort in Langweid rund 250 Mitarbeiter. Der Hubschrauberhersteller Airbus Helicopters bietet rund 6800 Angestellten in Donauwörth einen Arbeitsplatz.

Emmanuel Macron im Porträt 1 von 15 vorherige Seite nächste Seite

Emmanuel Macron ist der Senkrechtstarter der französischen Politik. Einige nennen ihn bereits den "französischen Kennedy".



In seinem Lager entfacht der zierlich wirkende Mann Begeisterung. Schon vor der Wahl war von "Macromania" die Rede.



Sein Wahlkampfbuch nannte er schlicht "Révolution".



Erst vor einem Jahr gründete der frühere Wirtschaftsminister seine Bewegung "En Marche!" (Auf dem Weg).



Einen klassischen Parteiapparat hat er bis heute nicht. Er spricht Menschen an, die eine Erneuerung wollen, aber Extreme ablehnen.



Macron führt sein Wahlkampfteam wie ein Start-up-Unternehmen. Er will "neue Gesichter" in die Top-Etage der Macht bringen.



Falls er gewinnt, soll ein erheblicher Teil der Minister seiner Regierung nicht aus der Politik kommen.



Der 39-Jährige ist ein Europafreund. "Ich habe Europa im Herzen", lautet sein Motto.



Das macht ihn zum prominentesten Widersacher der Rechtspopulistin Marine Le Pen, die die Europäische Union bekämpft und in ihrem Land den "neuen Franc" als Währung einführen will.



Macron gab schon vor langer Zeit sein Parteibuch bei den Sozialisten ab. Er positioniert sich "weder rechts noch links".



Im Wahlkampf bekannte er, Außenseiter zu sein. In der Tat wurde Macron noch nie in ein Amt gewählt.



Der ehrgeizige Kandidat war bis 2012 gut bezahlter Investmentbanker bei Rothschild & Cie...



... Dann holte ihn der sozialistische Präsident François Hollande in den Élyséepalast. 2014 wurde er Wirtschaftsminister.



Macron ist seit 2007 mit der wesentlich älteren Französisch-Lehrerin Brigitte Macron (64) verheiratet, die er seit seiner Schulzeit in Amiens kennt.



Sie organisiert im Wahlkampf und "coacht" ihren Mann. Das ungewöhnliche Paar könnte im Élyséepalast für richtigen Glamour sorgen.

Frankreich ist einer der wichtigsten Absatzmärkte Bayerns

Mit einem Exportvolumen von mehr als 12,6 Milliarden Euro im vergangenen Jahr ist Frankreich einer der wichtigsten Absatzmärkte für Bayern. Gleichzeitig importiert der Freistaat für rund 6,5 Milliarden Euro jährlich Güter aus dem Land – rund vier Prozent aller Einfuhren. Bertram Brossardt, Geschäftsführer der Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft (vbw), sagt: „Frankreich ist unser wichtigster europäischer Partner.“ Insbesondere nach dem Ausstieg Großbritanniens aus der EU sei der Zusammenhalt zwischen Deutschland und Frankreich von Bedeutung: „Stabile Beziehungen sind die Basis für einen starken EU-Binnenmarkt.“

Positionen von Le Pen 1 von 4 vorherige Seite nächste Seite

Einwanderung : Die Rechtspopulistin will die Einwanderung drastisch einschränken und die Bedingungen des Asylrechts verschärfen. Wer illegal nach Frankreich kommt, soll keine Chance auf Legalisierung und Staatsbürgerschaft haben.



Europa : Sie will die Euro-Währung verlassen und raus aus dem Schengen-Raum, der Reisen innerhalb der EU ohne Grenzkontrollen ermöglicht. Außerdem verspricht sie ein Referendum über die EU-Mitgliedschaft Frankreichs.



Sicherheit : Sie fordert die Ausweisung von ausländischen Straftätern und Menschen, die von Behörden als islamistische Gefährder eingestuft werden. Zudem plant Le Pen die Einstellung von 15.000 Polizisten und 40.000 neue Gefängnisplätze.



Wirtschafts-/Sozialpolitik: Sie will zur Rente mit 60 statt 62 zurückkehren und weniger Steuern für Geringverdiener. Produkte von Firmen, die Fabriken ins Ausland verlagern, sollen mit 35 Prozent besteuert werden.

Immerhin 21 Prozent der Stimmen erhielt Le Pen in der ersten Runde der Präsidentschaftswahl. IHK-Außenwirtschaftsexperte Axel Sir deutet das als Signal für die Notwendigkeit von Reformen: „Europa, das verbinden viele mit Bürokratie und Vorschriften.“ Und tatsächlich seien die Geschäfte mit Frankreich oft mit bürokratischen Hürden versehen.

Positionen von Macron 1 von 4 vorherige Seite nächste Seite

Einwanderung : Macron will lokale Integrationsprogramme schaffen. Am aktuellen Flüchtlingskurs will er festhalten. Asylanträge sollen in höchstens sechs Monaten bearbeitet werden.



Europa : Der Ex-Wirtschaftsminister will die Eurozone in einer engen Partnerschaft mit Deutschland reformieren. Die Eurozone soll einen eigenen Haushalt, ein Parlament und einen Finanzminister bekommen.



Sicherheit : Er will 10.000 neue Polizisten einstellen und 15.000 Gefängnisplätze schaffen. Und er plant, die Arbeit der Geheimdienste im Kampf gegen die Terrormiliz IS zu bündeln.



Wirtschafts-/Sozialpolitik: Der Ex-Wirtschaftsminister will das Land wettbewerbsfähiger machen, 120.000 Stellen im Öffentlichen Dienst abbauen und in fünf Jahren 60 Milliarden Euro einsparen

IHK-Experte: Wahlsieg Macrons wäre eine Erleichterung

Möchte eine deutsche Firma beispielsweise einen Stand auf einer französischen Messe betreiben, müssen zunächst alle dort tätigen Mitarbeiter angemeldet werden. „Dazu muss man etliche Formulare auf Französisch ausfüllen“, sagt er. Außerdem brauche es einen französischen Bürgen, der für die deutsche Firma haftet. Sir sagt: „Die wirtschaftliche Zukunftsfähigkeit Frankreichs wird entscheidend davon abhängen, ob dem kommenden Präsidenten Reformen gelingen.“ Aus seiner Sicht ließe ein Wahlsieg von Macron viele Unternehmer in der Region aufatmen. „Die Firmen verdienen mehr als jeden zweiten Euro im Auslandsgeschäft – und das bevorzugt in den Nachbarmärkten“, sagt er.

Lesen Sie auch zur Wahl in Frankreich:

Zerklüftetes Frankreich: Was das Land nun braucht

Der kometenhafte Aufstieg des Emmanuel Macron

Die Strategie der Marine Le Pen