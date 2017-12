2017-12-27 08:30:31.0

Deutsche Bahn "Gehörig was faul": Viele Verspätungen auf ICE-Strecke München-Berlin

Erst vor Kurzem wurde die Neubaustrecke zwischen München-Berlin eröffnet. Fast zwei Drittel aller Züge auf der Hochgeschwindigkeitsstrecke sind nach Angaben der "Bild" unpünktlich.

Fast zwei Drittel aller Züge auf der am 10. Dezember eröffneten Neubaustrecke zwischen München und Berlin sind unpünktlich. Das geht nach Angaben der Bild-Zeitung (Mittwochsausgabe) aus einer Anfrage der Grünen an die Bundesregierung hervor. Zwischen dem 10. und 18. Dezember kamen demnach nur 94 Züge planmäßig am Zielort an, 195 Züge verspäteten sich um mehr als eine Minute, davon 125 um mehr als sechs Minuten.

ANZEIGE

So schnell geht's mit dem ICE aus der Region nach... Nach 26 Jahren und zwei langen Baustopps ist die ICE-Strecke zwischen Berlin und München fertig. Mit der schnellsten Verbindung dauert die Fahrt gerade einmal 3:55 Stunden. Foto: Martin Schutt, dpa

Verspätungen auf Strecke München-Berlin: "Gehörig was faul"

Es sei "gehörig was faul" im Staatskonzern Bahn, sagte Grünen-Fraktionsvize Oliver Krischer dem Blatt. Es räche sich jetzt, dass die Bahn "in Prestigeprojekte und Weltkonzernambitionen investiert" und dabei ihr Kerngeschäft vernachlässige, "Menschen in Deutschland günstig, komfortabel und verlässlich von A nach B zu transportieren", sagte Krischer. Statt einzelne Hochgeschwindigkeitsstrecken und unterirdische Bahnhöfe brauche die Bahn "Investitionen in Alltagsinfrastruktur für mehr Verlässlichkeit". (afp)