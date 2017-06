2017-06-15 16:58:15.0

Börse in Frankfurt Gewinnmitnahmen bremsen den Dax im Feiertagshandel aus

Der deutsche Aktienmarkt hat im Feiertagshandel am Donnerstag unter teils deutlichen Gewinnmitnahmen gelitten.

Für den Leitindex Dax ging es nach seinem Rekordlauf zur Wochenmitte nun um 1,27 Prozent auf 12 643,20 Punkte nach unten.

Tags zuvor hatte das Börsenbarometer erstmals in seiner Geschichte die Marke von 12 900 Punkten übersprungen. Letztlich hatte der Dax aber nur etwas höher geschlossen.

Der MDax der mittelgroßen Werte gab um 1,26 Prozent auf 24 985,78 Punkte nach und der TecDax verlor 1,69 Prozent auf 2241,84 Zähler. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 büßte mehr als 1 Prozent ein.

Die Verluste am deutschen Aktienmarkt zogen sich durch viele Branchen. So fielen die Papiere der Fluggesellschaft Lufthansa am Dax-Ende um mehr als 2 Prozent. Für die Anteilsscheine des Autozulieferers Leoni ging es als Schlusslicht im MDax um gut 3 Prozent nach unten.

Immobilienwerte hingegen profitierten gegen den Trend von einer positiven Branchenstudie von Goldman Sachs. So legten die Papiere von Vonovia minimal zu. Bester Wert im MDax waren die Anteilsscheine von LEG Immobilien mit einem Plus von 0,79 Prozent.

Am Rentenmarkt verharrte die Umlaufrendite bei 0,09 Prozent. Der Rentenindex Rex fiel um 0,02 Prozent auf 141,94 Punkte. Der Bund Future verlor 0,49 Prozent auf 164,62 Punkte. Der Kurs des Euro stand zuletzt bei 1,1156 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Mittwoch auf 1,1203 (Dienstag: 1,1217) US-Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,8926 (0,8915) Euro.