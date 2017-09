2017-09-21 13:59:42.0

Mieten Haus und Grund: Private Vermieter erhöhen Mieten um 0,6 Prozent

Laut einer Branchenumfrage haben private Vermieter die Mieten im vergangenen Jahr um 0,6 Prozent erhöht. Je nach Art der Wohnung gibt es Unterschiede bei der Mietentwicklung.

Die privaten Vermieter in Deutschland haben laut einer Branchenumfrage die Mieten im vergangenen Jahr durchschnittlich um 0,6 Prozent erhöht. Das ergab eine Umfrage des Eigentümerverbands Haus und Grund unter seinen Mitgliedern.

Durchschnittlich verlangen sie demnach 7,93 Euro kalt je Quadratmeter, 5 Cent mehr als im Vorjahr. «Private Vermieter sind an langfristig sicheren Einnahmen interessiert», sagte Verbandspräsident Kai Warnecke. «Sie verzichten eher auf den ein oder anderen Euro, wenn stattdessen der Mieter länger in der Wohnung bleibt.»

ANZEIGE

Mieten in Eigentumswohnungen spürbar teurer

Ausgewertet wurden Antworten von 2800 Vermietern. Spürbar teurer wurde demnach mit einem Plus von 3,2 Prozent auf 10,28 Euro die Miete in Eigentumswohnungen. Wohnungen in Zwei-Familien-Häusern wurden nach der Umfrage dagegen günstiger. dpa