2017-02-17 07:17:04.0

Milliardensumme Höhere Dividende für Allianz-Aktionäre

Vorstandschef Oliver Bäte präsentiert am Freitag in München ausführlich die Jahresbilanz 2016. Schon am Abend zuvor aber gibt der Konzern Zahlen bekannt.

Die Allianz will bis zu drei Milliarden Euro eigene Aktien vom Markt zurückkaufen und außerdem die Dividende anheben. Foto: Peter Kneffel/Symbolbild (dpa)