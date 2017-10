2017-10-28 21:45:28.0

Siemens IG Metall attackiert Siemens-Führung wegen Kürzungsplänen

Marge statt Menschen: Die IG Metall erhebt schwere Vorwürfe gegen die Siemens-Führung. An vielen Orten hätten die Mitarbeiter "nackte Angst", so die Gewerkschaftsvertreter.

Im Streit um die geplante Streichung mehrerer tausend Stellen in der Siemens-Kraftwerks- und Antriebssparte verschärft sich der Ton. IG-Metall-Vorstandsmitglied Jürgen Kerner sagte der Süddeutschen Zeitung, es gehe dem Vorstand um die Marge und nicht um die Menschen. "Und das können wir nicht akzeptieren", sagte Kerner, der auch im Siemens-Aufsichtsrat sitzt. An vielen Standorten herrsche inzwischen "die nackte Angst".

Kürzlich hatten Hunderte Siemens-Mitarbeiter an Standorten wie Erfurt, Görlitz, Leipzig und Erlangen protestiert. Siemens will in der Kraftwerkssparte und im Geschäftsfeld Prozessindustrie und Antriebe mehrere tausend Stellen einsparen. Noch keine Klarheit gibt es, ob auch Standorte gestrichen werden sollen. Kerner geht davon aus, dass nun gepokert werde. "Aber wir haben einen langen Atem und sind bereit, das notfalls auch länger auszufechten."

ANZEIGE

Das ist Siemens 1 von 7 vorherige Seite nächste Seite

2014 beträgt der jährliche Umsatz von Siemens rund 72 Milliarden Euro. Der Konzern hat Niederlassungen in 190 Ländern und beschäftigt weltweit 343.000 Mitarbeiter.

2014 beträgt der jährliche Umsatz von Siemens rund 72 Milliarden Euro. Der Konzern hat Niederlassungen in 190 Ländern und beschäftigt weltweit 343.000 Mitarbeiter.

Seinen Ursprung hat Siemens im Jahr 1847. Werner Siemens und Johann Georg Halske gründen in Berlin die "Telegraphen Bau-Anstalt von Siemens & Halske".

Seinen Ursprung hat Siemens im Jahr 1847. Werner Siemens und Johann Georg Halske gründen in Berlin die "Telegraphen Bau-Anstalt von Siemens & Halske".

Bis zum Ersten Weltkrieg entwickelt sich Siemens zu einem der führenden Elektronikunternehmen auf der Welt mit Büros in 49 Ländern.

Bis zum Ersten Weltkrieg entwickelt sich Siemens zu einem der führenden Elektronikunternehmen auf der Welt mit Büros in 49 Ländern.

Das NS-Regime sorgt bei Siemens weiter für volle Auftragsbücher. 1939 ist das Unternehmen mit 187.000 Beschäftigten der größte Elektrokonzern der Welt.

Das NS-Regime sorgt bei Siemens weiter für volle Auftragsbücher. 1939 ist das Unternehmen mit 187.000 Beschäftigten der größte Elektrokonzern der Welt.

Nach dem Krieg erweitert Siemens die Produktion auf Waschmaschinen, Fernsehgeräte und Computer. Bis 1986/87 wächst der Konzernumsatz auf 51,4 Milliarden DM an.

Nach dem Krieg erweitert Siemens die Produktion auf Waschmaschinen, Fernsehgeräte und Computer. Bis 1986/87 wächst der Konzernumsatz auf 51,4 Milliarden DM an.

Zwischen 2006 und 2008 erschüttert den Konzern ein Schmiergeldskandal, in dessen Folge der Vorstandsvorsitzende Klaus Kleinfeld und der Aufsichtsratsvorsitzende Heinrich von Pierer das Unternehmen verlassen.

Zwischen 2006 und 2008 erschüttert den Konzern ein Schmiergeldskandal, in dessen Folge der Vorstandsvorsitzende Klaus Kleinfeld und der Aufsichtsratsvorsitzende Heinrich von Pierer das Unternehmen verlassen.

2014 bekommt Siemens eine neue Struktur. Die Einteilung in die vier Sektoren Energie, Industrie, Medizintechnik und Infrastruktur und Städte soll aufgelöst werden. Dem Umbau sollen 11.600 Stellen zum Opfer fallen.

AZ, dpa