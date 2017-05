2017-05-31 21:24:00.0

Interview Kameras in Supermarktkette: Darf Real seine Kunden filmen?

In einigen Real-Filialen analysiert eine Software die Gesichter der Kunden – ohne dass sie es mitbekommen. Eine Datenschützerin hält die Kameras für "problematisch". Von Andreas Schopf

In einigen Real-Filialen analysiert eine Software die Gesichter der Kunden – ohne dass sie es mitbekommen (mehr dazu lesen Sie hier). Wir haben nachgefragt, ob das erlaubt ist und wie Verbraucher sich schützen können. Rede und Antwort steht Katharina Grasl, die als Juristin im Bereich Datenschutz bei der Verbraucherzentrale arbeitet.

Frau Grasl, in 40 Real-Märkten nehmen Kameras an den Kassen Kunden auf, um zielgruppengenaue Werbung zu zeigen. Was halten Sie als Expertin für Datenschutz davon?

Katharina Grasl: So etwas ist problematisch. Je mehr Daten Konzerne erfassen, desto umfassendere Kunden-Profile können sie erstellen. Für die Unternehmen sind diese Datensätze wertvoll. Aus Sicht des Datenschutzes ist die Entwicklung zum gläsernen Kunden bedenklich.

Ist so etwas denn erlaubt?

Grasl: Videoaufzeichnung im öffentlichen Raum ist nur unter bestimmten Voraussetzungen erlaubt. In diesem Fall darf der Supermarkt in seinen Räumlichkeiten filmen, weil er das Hausrecht hat. Er muss Kunden jedoch noch vor dem Betreten des überwachten Bereichs gut sichtbar auf die Aufzeichnung hinweisen.

Bei Real steht: „Dieser Markt wird videoüberwacht.“ Reicht dieser knappe Hinweis denn aus?

Grasl: Ja, so ein Hinweis kann rein rechtlich ausreichend sein, wenn er deutlich genug angebracht ist. Es muss nicht explizit auf jede einzelne Kamera und die Art der Aufzeichnung hingewiesen werden.

Laut Betreiber werden nur Alter und Geschlecht aufgezeichnet. Also alles halb so schlimm?

Grasl: Wenn es so ist, handelt es sich tatsächlich um anonymisierte und nicht um personenbezogene Daten. Die Frage ist, inwieweit die Kameras auch Daten erfassen, die Rückschlüsse auf den Verbraucher zuließen, etwa von EC-Karten. Dann wäre die Einwilligung des Kunden erforderlich. Inwieweit dies hier der Fall ist, kann ich nicht beurteilen.

Welche Möglichkeiten hat der normale Verbraucher, um nicht gefilmt zu werden?

Grasl: Im Grunde wenig. Der Supermarkt hat das Hausrecht und darf mit Kenntnis des Kunden filmen. Wer damit nicht einverstanden ist, muss in einem anderen Laden einkaufen.