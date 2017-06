2017-05-31 18:19:10.0

Kommentar Kuka-Investitionen sind ein starkes Signal für Augsburg

Roboterbauer Kuka will in den nächsten Jahren 100 Millionen Euro in den Standort Augsburg investieren. Ein starkes Signal. Dennoch bleibt unklar, wie es nach 2024 weitergeht. Von Stefan Stahl

Kuka-Produktionshalle: Der hochspezialisierte Maschinenbauer gehört jetzt dem chinesischen Hausgerätehersteller Midea. Foto: Karl-Josef Hildenbrand, dpa