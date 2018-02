2018-02-06 12:24:52.0

Video Kursrutsch an den Börsen: Was bedeutet das für Anleger?

An den Aktienmärkten weltweit herrscht Unruhe und Besorgnis. Auch Anleger fürchten um ihr Geld. Wir erklären im Video, was es nun zu beachten gilt.

Nach dem historischen Absturz des Dow Jones in den USA gab es auch in Deutschland einen Kursrutsch. Michael Kerler aus unserer Wirtschaftsredaktion erklärt, wie Anleger jetzt reagieren sollten.

Schwarzer Tag an den Aktienmärkten: Der amerikanische Down Jones bricht zwischenzeitlich um 1600 Punkte ein. Mehr hatte er noch nie zuvor an einem einzigen Tag verloren. Die seit Anfang Dezember erzielten Gewinne haben sich damit in Luft aufgelöst. Die Auswirkungen sind auch in Deutschland spürbar.

Als Grund für den Kurssturz gilt die Sorge, dass die Zinsen schneller steigen könnten als bislang erwartet. Das würde Aktien weniger attraktiv gegenüber Anleihen machen.

Kurzsturz an Börsen: "Ungewöhnliche Situation"

Michael Kerler, Wirtschaftsredakteur der Augsburger Allgemeinen, schätzt die Situation an den Finanzmärkten ein und sagt: "Das ist eine ungewöhnliche Situation, die nicht so häufig vorkommt."

Auch Anleger fürchten nun um ihr Geld. Wie sie nun reagieren sollten, erklärt Kerler im Video. (AZ)

