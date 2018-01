2018-01-23 19:28:00.0

Luftfahrt Laudas großer Coup: Niki holt sich Niki zurück

Alte Firma, neuer Name: Niki Lauda will es noch einmal wissen. Kaum einer in Österreich hatte das Comeback des Rennfahrers und Airline-Gründers erwartet. Bis jetzt. Von Mariele Schulze-Berndt

Niki Lauda wird die Fluggesellschaft Niki übernehmen. Damit hatte in Österreich bis jetzt noch keiner gerechnet. Foto: Barbara Gindl, dpa