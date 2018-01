2018-01-26 15:36:00.0

Augsburg Ledvance schließt in Augsburg auch die Logistik

Die nächste Schocknachricht für Ledvance-Mitarbeiter: Das Unternehmen will seine Logistik-Aktivitäten in der Stadt aufgeben. Davon sind 100 Mitarbeiter betroffen. Von Sarah Schierack

Ledvance macht die Logistik in Augsburg dicht.

Ein neuer Schlag für die Mitarbeiter am Augsburger Ledvance-Standort: Wie das Unternehmen jetzt bekannt gab, soll bis September 2019 auch die Logistik an der Steinernen Furt geschlossen werden. Interims-Geschäftsführer Rüdiger Tibbe informierte die Beschäftigten in einer Mitarbeiterversammlung darüber.

Für die rund 100 Beschäftigten des Logistikzentrums soll diese Ankündigung aus heiterem Himmel gekommen sein. „Die Kolleginnen und Kollegen sind tief enttäuscht von dieser Entscheidung“, sagte der Betriebsratsvorsitzende Dieter Schneider. „Für alle Mitarbeiter ist diese Botschaft ein Schock, den wir erst mal zusammen mit unseren Familien verarbeiten müssen.“ Für einige werde es besonders hart, betonte er. Denn zum Teil arbeite ein Ehepartner in dem ebenfalls von Schließung bedrohten Augsburger Lampenwerk, der andere Partner in der Logistik.

ANZEIGE

Im November hatte der Konzern bereits angekündigt, den ehemaligen Osram-Standort an der Berliner Allee in Augsburg zu schließen. Rund 650 Arbeitsplätze würden damit wegfallen. Mitarbeiter und IG Metall protestierten mehrfach gegen die Entscheidung, Politik, Gewerkschaft und IHK suchten gemeinsam nach Alternativ-Lösungen.

Zum 1. Februar übernimmt der neue Ledvance-Chef Jacob Tarn

Im Interview mit unser Redaktion betonte der Interims-Geschäftsführer von Ledvance, Rüdiger Tibbe, zuletzt noch einmal, dass es für den ehemaligen Osram-Standort in Augsburg keine Zukunft im Unternehmen gebe. Tibbe gibt seinen Posten zum 1. Februar an den neuen Ledvance-Chef Jacob Tarn ab. Der Manager aus Taiwan hat nach Angaben seines neuen Arbeitgebers „Erfahrung darin, ein Unternehmen wieder auf Kurs zu bringen“.

Ledvance will insgesamt 1300 Stellen deutschlandweit abbauen. Zuletzt mussten nach Angaben der IG Metall 15 Entwickler des Standortes Regensburg-West erfahren, dass ihr Standort ebenfalls geschlossen und nach Garching und Eichstätt verlagert werden soll. „Seit drei Monaten wird scheibchenweise die Schließung von Standorten verkündet. So geht man nicht mit den Beschäftigten um “, kritisiert Angela Steinecker, Unternehmensbeauftragte der Gewerkschaft. „Von hochbezahlten Geschäftsführern hätte ich mir als Antwort auf einen Technologiewandel mehr erwartet als nur die Schließungen von Standorten und den Abbau von Personal.“

Ledvance argumentiert, dass das Augsburger Werk nicht mehr tragfähig sei

Das Werk in Augsburg gehörte früher zum Lampenhersteller Osram. 2016 war es an Ledvance verkauft worden. Das Unternehmen, das zu einem chinesischen Konsortium gehört, argumentiert, dass der Markt im traditionellen Lampengeschäft in den vergangenen Monaten drastischer eingebrochen sei als angenommen.

Die Nachfrage nach traditionellen Produkten wie Halogen- und Leuchtstofflampen sei seit Jahren rückläufig. Das Werk in Augsburg, wo vor allem T8-Leuchtstofflampen hergestellt werden, sei vor diesem Hintergrund nicht mehr tragfähig. Zuletzt bemühte sich der Standort allerdings, auch im zukunftsträchtigen LED-Bereich tätig zu werden und richtete eine neue Fertigungslinie ein.

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.