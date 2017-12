2017-12-28 09:22:00.0

Media Markt Media-Markt-Gründer Erich Kellerhals ist tot

Erich Kellerhals, der Unternehmer und Mitbegründer der Elektronikkette Media Markt, ist tot. Der gebürtige Ingolstädter starb im Alter von 78 Jahren.

Erich Kellerhals ist tot. Der Unternehmer und Mitgründer von Media Markt wurde 78 Jahre alt. "Wir können bestätigen, dass Herr Kellerhals am 25. Dezember im Kreise seiner Familie verstorben ist", sagte ein Sprecher seiner Vermögensverwaltung Convergenta am Donnerstag. Zuvor hatten mehrere Medien über den Tod des gebürtigen Ingolstädters berichtet.

Kellerhals gehörte zu den reichsten Deutschen. Das Magazin Forbes schätzt sein Vermögen auf etwa zwei Milliarden US-Dollar.

ANZEIGE

Erich Kellerhals gründete vor rund 40 Jahren Media Markt

Für Schlagzeilen hatte Erich Kellerhals wegen seiner Dauerfehde mit dem Metro-Konzern gesorgt, zu dem Media-Saturn einst gehörte. Seit der Aufspaltung des Handelsriesen im Sommer dieses Jahres sind die Elektronikmärkte unter dem Dach der Holding Ceconomy angesiedelt.

Die Wurzeln von Media-Saturn reichen weit zurück. Gemeinsam mit seiner Frau Helga hatte Kellerhals Anfang der 1960 Jahre ein Geschäft für Kohlenherde und Ölöfen sowie Fahrräder eröffnet. Über die Jahre entstanden weitere Geschäfte, die schwerpunktmäßig Radios und Fernsehgeräte verkauften. Zusammen mit den Partnern Walter Gunz und Leopold Stiefel eröffnete das Paar Kellerhals 1979 in einem Münchener Industriepark einen Discounter für Elektronikartikel, was als die Geburtsstunde von Media Markt gilt. 1988 gaben die Partner die Mehrheit an der Elektronikkette an die Kaufhof AG ab, die wiederum die Kette Saturn einbrachte und aus der später die Metro hervorging.

Diese Promis starben 2017 Der Mitgründer von Mediamarkt, Erich Kellerhals, ist tot. Der Ingolstädter starb im Dezember 2017. Er wurde 78 Jahre alt. Foto: Franz Neumayr, dpa

Der Streit zwischen Kellerhals und der Metro-Führung entzündete sich unter dem früheren Vorstandschef Eckhard Cordes und wurde auch unter dessen Nachfolger Olaf Koch weitergeführt. Im Kern ging es darum, wer bei Media-Saturn das Sagen hat. Kellerhals sah sein Lebenswerk bedroht. Beide Parteien trafen sich regelmäßig vor Gericht. Zuletzt wurde ein Mediator eingeschaltet, um zwischen den Streithähnen zu vermitteln. Zu einer offiziellen Einigung kam es nicht mehr.

Media Markt und Saturn: Weltweit über 1000 Märkte

Weltweit gibt es inzwischen über 1000 Media- und Saturn-Märkte. Die Muttergesellschaft Ceconomy machte im zurückliegenden Geschäftsjahr gut 22 Milliarden Euro Umsatz. 65.000 Menschen sind dort beschäftigt.

Die reichsten Menschen der Welt 2017 Platz 1: Bill Gates (Microsoft), 86 Milliarden Dollar. Foto: Emmanuel Dunand, afp

Über das Privatleben von Kellerhals ist wenig bekannt. Er lebte zurückgezogen, zuletzt im österreichischen Salzburg. Nur zu den Festspielen trat er regelmäßig öffentlich in Erscheinung. Erich Kellerhals hat einen Sohn und einen Enkel. (dpa/AZ)