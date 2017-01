2017-01-09 14:41:00.0

Schaden aber gesunken Mehr Datenklau an Geldautomaten

Datendiebe haben an Geldautomaten in Deutschland wieder häufiger zugeschlagen. Trotz moderner Technik verursacht «Skimming» nach wie vor Millionenschäden - auch wenn die Summe seit Jahren sinkt. An anderer Stelle allerdings sind Bankkunden noch mehr gefährdet.

In Deutschland sind seit Ende 2010 knapp 60 000 Geldautomaten und 720 000 Terminals im Handel. Foto: Andrea Warnecke (dpa)