2017-02-14 05:11:00.0

Starkes Jahresschlussquartal Mehr Wachstum erwartet: Bundesamt legt Konjunkturdaten vor

Die deutsche Wirtschaft hat nach Einschätzung von Ökonomen ihr Wachstumstempo Ende 2016 erhöht. Wie stark das Bruttoinlandsprodukt (BIP) von Oktober bis Dezember gestiegen ist, teilt das Statistische Bundesamt heute mit.

In einer ersten Schätzung war die Wiesbadener Behörde von einem halben Prozent Wachstum im Vergleich zum Vorquartal ausgegangen. Im dritten Vierteljahr hatte die Wirtschaftsleistung lediglich um 0,2 Prozent zugelegt.

«Das Wirtschaftswachstum in Deutschland dürfte im Jahresschlussquartal 2016 deutlich an Fahrt gewonnen haben», erklärte auch die Deutsche Bundesbank in ihrem jüngsten Monatsbericht. «Dazu trugen sowohl binnen- als auch außenwirtschaftliche Faktoren bei.»

Kräftig anziehende Exporte und ein starker Auftragseingang sorgten danach für ein deutliches Plus bei der Industrieproduktion. Der Bausektor habe seine Schwäche aus dem Sommer hinter sich gelassen. Außerdem seien vom privaten Verbrauch weiterhin positive Impulse gekommen, erklärte die Notenbank.

Der kräftige Konsum hatte der deutschen Wirtschaft 2016 das stärkste Wachstum seit fünf Jahren beschert. Das Bruttoinlandsprodukt legte im Gesamtjahr um 1,9 Prozent gegenüber 2015 zu. (dpa)