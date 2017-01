2017-01-17 17:17:00.0

Zigaretten-Industrie Neuer Tabakgigant: Lucky Strike kauft Camel

Knapp 50 Milliarden US-Dollar zahlt British American Tobacco für den Konkurrenten Reynolds. Aus dem Zusammenschluss würde der weltweit größte Tabakkonzern entstehen.

Unter dem Druck rückläufiger Zigarettenverkäufe stärkt sich der Tabakkonzern British American Tobacco (BAT) mit der Übernahme des US-Konkurrenten Reynolds. Beide Firmen hätten sich nun auf die Bedingungen zum Kauf der 57,8 Prozent der Reynolds-Anteile geeinigt, die noch nicht im Besitz von BAT seien, teilte BAT mit. Das neue Unternehmen werde größer und geografisch breiter aufgestellt sein, hieß es.

Das Übernahmeangebot von BAT beläuft sich auf 59,64 Dollar je Reynolds-Aktie und damit insgesamt auf 49,4 Milliarden Dollar (46,3 Mrd Euro). Wie erwartet mussten die Briten (Lucky Strike) damit tiefer in die Tasche greifen als geplant. Zuletzt hatte der Camel-Hersteller Reynolds eine BAT-Offerte über rund 47 Milliarden Dollar zurückgewiesen. Klappt die Übernahme, könnte BAT nach früheren Aussagen der weltweit größte börsennotierte Tabakkonzern nach Umsatz und Ertrag werden. Er würde damit den Marlboro-Hersteller Philip Morris an der Spitze ablösen.

Die Kulturgeschichte des Tabaks geht Jahrhunderte zurück. Schon lange bevor Christoph Kolumbus nach Amerika kam, verwendeten verschiedene Indianer-Kulturen dort Tabak und andere Pflanzen als Heilmittel und für rituelle Handlungen.

Von dort gelangte der Tabak zunächst nach Spanien und Portugal, Mitte des 16. Jahrhunderts dann auch nach Paris.

1573 wird Tabakanbau in Deutschland erstmals urkundlich erwähnt, im Pfarrgarten einer Gemeinde bei Speyer.

Bis ins 18. Jahrhundert hinein wird Tabak vorwiegend geschnupft.

Während des Dreißigjährigen Krieges (1618-1648) verbreitet sich das Rauchen in Deutschland.

1761 veröffentlicht ein britischer Mediziner eine erste Studie über den Zusammenhang von Schnupftabak und Nasenkrebs.

Ab 1855 kurbeln die ersten Zigarettenmaschinen und die Erfindung des Streichholzes den Konsum an.

1904 organisieren sich die ersten Tabak-Gegner, zum Beispiel im "Verband zum Schutze für Nichtraucher".

Ab 1945 fangen immer mehr Frauen mit dem Rauchen an.

In den 1950er Jahren kommen Zigaretten mit Filter auf den Markt. Die Werbung preist sie als weniger gesundheitsschädlich an.

1964 belegt eine US-Studie, dass Rauchen Lungenkrebs verursacht.

In den 1970er Jahren entstehen die ersten "Light"-Zigaretten. Die Hersteller vermarkten sie als weniger schädlich.

1974 wird Tabakwerbung hierzulande in Rundfunk und Fernsehen verboten.

1981 werden die ersten Zigarettenpackungen mit Warnhinweisen bedruckt: "Der Bundesgesundheitsminister: Rauchen gefährdet Ihre Gesundheit." (Quelle: dpa)

Mit dem geplanten Zusammengehen geht die Neuordnung in der Branche weiter. Tabakkonzerne stehen unter Druck, da in vielen Ländern weniger geraucht wird. In Deutschland ist die Zigarettenproduktion laut Deutschem Zigarettenverband (DZV) seit Jahren rückläufig. Im Jahr 2000 wurden demnach noch über 160 Milliarden Zigaretten in Deutschland produziert, 2015 sind es nur noch 81 Milliarden gewesen.

Wegen sinkender Raucherzahlen hatte BAT im vergangenen Sommer verkündet, am Standort Bayreuth 950 Stellen abzubauen. In Westeuropa habe BAT 2015 deutlich weniger Zigaretten verkauft als vier Jahre zuvor, hieß es damals.

Hierzulande wurde die Vorschriften für die Tabakbranche in den vergangenen Jahren stetig verschärft - etwa, indem das Rauchen in Kneipen und Restaurants stark eingeschränkt wurde. Seit Mai 2016 müssen Zigarettenanbieter zudem Schockfotos und größere Warnhinweise auf Tabakschachteln drucken. Nach der Einführung hat auch der Fiskus im vergangenen Jahr weniger an Zigaretten verdient.

So wurden nach Angaben des Statistischen Bundesamtes 2016 hierzulande 75,0 Milliarden Zigaretten versteuert - 7,7 Prozent oder 6,3 Milliarden Stück weniger als im Vorjahr.

Mit der geplanten Übernahme verschafft sich BAT Luft. Reynolds ist für die Briten vor allem deshalb attraktiv, da der Konzern Marktführer in den USA ist. Der Zusammenschluss werde für ein «langfristiges nachhaltiges Gewinnwachstum sorgen», teilte BAT mit.

Der Übernahme müssen noch die Aktionäre sowie die Aufsichtsbehörden zustimmen. Er soll im zweiten Halbjahr abgeschlossen werden, teilten die beiden Tabakkonzerne mit.

AZ/dpa