2017-06-12 14:58:00.0

Opel Opel-Chef Neumann tritt zurück

Karl-Thomas Neumann tritt als Chef von Opel zurück. Der bisherige Finanzchef Michael Lohscheller rückt stattdessen an die Spitze.

Beim Autohersteller Opel ist der Chef Karl-Thomas Neumann von seinem Amt als Sprecher der Geschäftsführung zurückgetreten. Sein Nachfolger wird der bisherige Finanzchef Michael Lohscheller, wie das Unternehmen am Montag mitteilte. Aus dem Team stammt auch der neue Chef Michael Lohscheller. Er gehört seit September 2012 dem Opel-Vorstand an und ist seit dem 1. Juli 2014 Finanzvorstand und Geschäftsführer Finanzen der Opel Group. Der Diplom-Kaufmann sammelte schon vor seiner Zeit bei Opel über viele Jahre Erfahrungen in der Automobilbranche: Lohscheller arbeitete bei Daimler, Mitsubishi und Volkswagen. Der 48-Jährige ist verheiratet und hat zwei Kinder.

Neumann soll noch bis zum Abschluss des Verkaufsprozesses an den französischen PSA-Konzern Mitglied der Opel-Geschäftsführung bleiben, wie der Aufsichtsrat des Unternehmens weiterhin beschloss.

Über Neumanns Rücktritt hatte am Wochenende zuerst die Frankfurter Allgemeine Zeitung berichtet, was vom Unternehmen aber zunächst nicht bestätigt worden war. Neumann erklärte: "Ich habe keinen Zweifel daran, dass Opel/Vauxhall mit dem Wechsel zur PSA-Gruppe noch erfolgreicher und stärker aufgestellt sein wird. Ich werde mich zunächst voll auf den Abschluss dieser Transaktion konzentrieren und anschließend die Zeit nehmen, über meine persönlichen nächsten Schritte zu entscheiden." Neumann hatte die Europatochter des US-Konzerns General Motors seit 2013 geführt, es aber nicht geschafft, sie in die Gewinnzone zurückzubringen.

Der Automobilhersteller soll bis spätestens 2020 rentabel sein. Dafür werde der französische PSA-Konzern aber "kein vorgekochtes Rezept vorlegen", sagte PSA-Chef Carlos Tavares der Frankfurter Allgemeinen Zeitung vom Montag. Stattdessen sollen Unternehmensleitung und Führungskräfte in hundert Tagen nach der Übernahme einen Plan ausarbeiten, "wie Opel aus der Verlustzone herauskommen" kann. PSA will Opel und die britische Schwestermarke Vauxhall vom US-Autoriesen General Motors (GM) übernehmen.

Das GM-Europageschäft ist seit Jahren defizitär. PSA um die Marken Peugeot und Citroën will für Opel und Vauxhall insgesamt 1,8 Milliarden Euro zahlen. Die Anfang März vereinbarte Übernahme bedarf noch der Zustimmung der Wettbewerbsbehörden, soll aber in der zweiten Jahreshälfte über die Bühne gehen. Laut FAZ gilt Mitte September als Wunschtermin: Der Vollzug könnte dann auf der Frankfurter Automobilmesse IAA verkündet werden. Tavares bezeichnete die Übernahme in der Zeitung als "kolossale Aufgabe".

Nach Neumann-Aus: Opel-Finanzchef Lohscheller wird neuer Unternehmenschef

Auch die Wende von Opel hin zu Rentabilität sei eine große Herausforderung. Alle Führungskräfte seien eingeladen, "mit mir den Weg zu gehen", sagte Tavares. Opel-Chef Karl-Thomas Neumann wird bei diesem Prozess nicht mehr dabei sein.

Nach dem Willen Tavares' soll Opel auch nach der Übernahme durch PSA weiterhin von einem Vorsitzenden geführt werden, der sich allein um diese Marke kümmert, berichtete die FAZ. Opel wird demnach zwar juristisch in den Konzern eingegliedert, soll seine Eigenständigkeit aber bewahren. "Je deutscher Opel ist und wahrgenommen wird", desto besser könne die Marke die anderen PSA-Marken ergänzen, sagte Tavares.

Opel in Bochum 1 von 14 vorherige Seite nächste Seite

Seit Eröffnung hat das Bochumer Opel-Werk das Ruhrgebiet geprägt.

Für 10 000 Beschäftigte konzipiert, gab es in Spitzenzeiten rund 20 000 Menschen Arbeit. Heute sind es noch 3200 Mitarbeiter sowie 1000 bei Partner- und Fremdfirmen.

1962: Das Werk entsteht nach ungefähr zwei Jahren Bauzeit auf dem Gelände der ehemaligen Zeche Dammbaum. Das erste Auto, das vom Band rollt, ist ein Kadett A.

Das Werk ist für 10 000 Beschäftigte konzipiert, viele der damaligen Arbeiter kommen aus dem Bergbau.

1967: Der Mittelklassewagen Olympia kommt ins Programm. Drei Jahre später sind es der Ascona und der legendäre Manta, die ab 1970 in dem Werk vom Band rollen.

1979: Zum Jahresende arbeiten mehr als 20 000 Menschen im Bochumer Opel-Werk. Verschiedene Modelle aus der Serie Kadett werden bis 1991 produziert.

1991: Der Astra wird in die Produktionslinie aufgenommen, bis 2004 wird das Fahrzeug gefertigt, ab 1999 der Siebensitzer Zafira.

2004: Die Konzernmutter General Motors legt einen drastischen Sparplan für die europäische Tochter auf, bei der bis 2006 rund 10 000 Stellen gestrichen werden sollen.

Opel beschäftigt in Bochum noch etwa 9000 Mitarbeiter.

2005: Betriebsrat und Management unterschreiben einen «Zukunftsplan», der die Existenz des Bochumer Werks sichern soll. In dem Jahr kommt ein neues Zafira-Modell nach Bochum.

2009: GM kündigt einen weiteren drastischen Stellenabbau von Opel in ganz Europa an, rund 9000 der noch 55.000 Stellen sollen wegfallen.

2011: Seit dem Jahr wird der Zafira Tourer in Bochum gebaut. Es ist vermutlich die letzte Produktionslinie an dem Standort.

2012: Opel beschäftigt noch rund 3200 Menschen in Bochum. Seit Bestehen wurden in dem Werk 13,5 Millionen Autos gebaut. Das Werk besteht nun seit 50 Jahren.

Am 10. Dezember gibt Opel-Interimschef Thomas Sedran bekannt, dass die Produktion kompletter Autos im Bochumer Werk 2016 enden wird.

Garantien für Arbeitsplätze und Standorte über die bis 2018 bestehenden Zusagen hinaus wollte Tavares im Interview mit der FAZ nicht geben. "Das Einzige, was Mitarbeiter schützt, ist Gewinn", sagte er. Werkschließungen sollten aber unbedingt vermieden werden. Opel und Vauxhall haben zusammen etwa 40.000 Mitarbeiter, knapp 18.000 davon arbeiten für Opel in Deutschland.

AZ/AFP/dpa