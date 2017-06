2017-06-14 15:15:03.0

Börse in Frankfurt Optimismus vor US-Zinsentscheid: Dax auf Rekordhoch

Der deutsche Aktienmarkt bleibt auf Erfolgskurs: Vor der US-Zinsentscheidung am Abend hat der Dax ein Rekordhoch erklommen und ist dem Dow-Jones-Index gefolgt, der am Dienstag einen neuen Höchststand erreicht hatte.

Am Nachmittag sprang der deutsche Leitindex sogar über die Marke von 12 900 Punkten. Zuletzt notierte er 1,05 Prozent höher bei 12 898,38 Zählern.

Der MDax, der die Aktien mittelgroßer Unternehmen repräsentiert, gewann 0,62 Prozent auf 25 445,01 Zähler. Der Technologiewerte-Index TecDax stieg um 0,72 Prozent auf 2291,95 Punkte. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 0,64 Prozent aufwärts.

Vor den geldpolitischen Beschlüssen der US-Notenbank Fed hielten sich die Sorgen der Anleger in Grenzen, sagte Analyst Milan Cutkovic vom Wertpapierhändler AxiTrader. Eine Zinserhöhung der US-Notenbank Fed gelte als ausgemachte Sache.

Unter den Einzelwerten ragten Aktien der Deutschen Post an der Dax-Spitze mit einem Plus von 3,5 Prozent heraus. Sie profitierten von einer Kaufempfehlung des Bankhauses Metzler. BMW-Papiere lagen hingegen fast am Dax-Ende. Sie reagierten mit einem Verlust von 0,5 Prozent auf jüngste Absatzzahlen des Münchener Autobauers. BMW musste nach dem starken April im Mai wieder einen Gang herunter schalten.

Am Rentenmarkt verharrte die Umlaufrendite bei 0,09 Prozent. Der Rentenindex Rex sank um 0,01 Prozent auf 141,97 Punkte. Der Bund-Future rückte um 0,09 Prozent auf 165,13 Punkte vor. Der Kurs des Euro stieg am Nachmittag auf 1,1260 US-Dollar. Am Vortag hatte die Europäische Zentralbank den Referenzkurs auf 1,1217 Dollar festgesetzt.