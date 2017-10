2017-10-04 14:33:35.0

Postboten-Roboter Post testet Begleitroboter - Gerät soll Zusteller entlasten

Die Deutsche Post testet im nordhessischen Bad Hersfeld den Einsatz eines Begleitroboters. Das vierrädrige, 1,50 Meter hohe Gefährt soll Postboten entlasten.

Sechs Wochen lang werden in zwei Zustellbezirken in Bad Hersfeld ein sogenannter Postbot eingesetzt, sagte Konzernvorstand Jürgen Gerdes am Mittwoch in der Kleinstadt. Das vierrädrige, 1,50 Meter hohe Gefährt soll Postboten entlasten. Es folgt ihnen und kann bis zu 150 Kilogramm Postsendungen tragen. Zudem stoppt der elektrisch fahrende Postbot vor Hindernissen und überwindet Bordsteine.

Begleitroboter - keine Gefahr für Arbeitsplätze

Der Roboter sei keine Gefahr für Arbeitsplätze, erklärte Gerdes: "Es geht darum, den Menschen zu unterstützen, länger fit zu bleiben." Personenbezogene Daten erhebe und speichere der Roboter nicht. Technische Details und Kosten nennt die Post aus Wettbewerbsgründen nicht. Die Stadt Bad Hersfeld hat für den Roboter extra eine Ausnahmegenehmigung erteilt und will den Postbot selbst in der Verwaltung testen. dpa