2017-06-14 18:39:44.0

Börse in Frankfurt Rekorde für Dax und Dow Jones vor US-Zinsentscheid

Der deutsche Aktienmarkt bleibt auf Rekordkurs: Vor der US-Zinsentscheidung hat der Dax erstmals in seiner Geschichte die Marke von 12 900 Punkten übersprungen.

In den USA erreichte auch der Wall-Street-Index Dow Jones Industrial eine weitere Bestmarke, nachdem er bereits am Vortag in neue Höhen vorgedrungen war.

Vor der Fed-Entscheidung jedoch verließ die Anleger dies- und jenseits des Atlantiks dann doch etwas der Mut. Der deutsche Leitindex beendete den Handel 0,32 Prozent höher bei 12 805,95 Zählern. Am frühen Nachmittag war er zeitweise bis auf 12 921,17 Punkte geklettert. Der MDax kam zu guter Letzt kaum vom Fleck mit plus 0,07 Prozent auf 25 305,02 Zähler. Der Technologiewerte-Index TecDax stieg um 0,21 Prozent auf 2280,41 Punkte.

ANZEIGE

Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es dagegen um 0,30 Prozent auf 3547,15 Punkte nach unten und auch die Börsen in Paris und London gaben moderat nach. In den USA zeigte sich der Dow zum Handelsschluss in Europa auf Vortagesniveau. Zum Börsenauftakt war der Dow noch bis auf 21 354,56 Punkte hochgesprungen.

Eine Zinserhöhung durch die US-Notenbank galt an den Märkten als ausgemacht. Zugleich wird aber vor allem nach den jüngst enttäuschenden Konjunkturdaten gehofft, dass die Notenbanker weiter zurückhaltend agieren.

Unter den Einzelwerten ragten im Dax die Aktien der Deutschen Post mit einem Plus von 2,53 Prozent heraus. Sie profitierten von einer Kaufempfehlung des Bankhauses Metzler. Die BMW-Papiere zählten hingegen zu den Aktien, die besonders gemieden wurden. Sie reagierten mit einem Verlust von 1,12 Prozent auf die jüngsten Absatzzahlen des Münchener Autobauers. BMW hatte nach dem starken April im Mai wieder einen Gang herunter schalten müssen.

Die Aktien der Versorger Eon und RWE setzten nach einigen Tagen Pause ihre jüngste Rally fort. Während Eon um 2,05 Prozent zugelegten und zeitweise auf den höchsten Stand seit August 2016 stiegen, ging es für RWE vorübergehend auf den höchsten Stand seit Juli 2015. Am Handelsende stand ein Plus von 1,25 Prozent zu Buche.

Am Rentenmarkt verharrte die Umlaufrendite bei 0,09 Prozent. Der Rentenindex Rex sank um 0,01 Prozent auf 141,97 Punkte. Der Bund-Future rückte um 0,30 Prozent auf 165,47 Punkte vor. Der Kurs des Euro stieg bis zum Abend auf 1,1277 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs zuvor auf 1,1203 (Dienstag: 1,1217) Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,8926 (0,8915) Euro.