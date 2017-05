2017-05-31 05:33:02.0

US-Tochter im Fokus Telekom-Chef steht Aktionären Rede und Antwort

Hohe Investitionen in Netze, Wachstum im Inland und eine US-Mobilfunktochter im Rausch: Die Deutsche Telekom kommt immer besser in Schwung. Auf der Hauptversammlung aber wollen Aktionäre vor allem eines wissen: Wie geht es in den USA weiter?

Der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Telekom, Timotheus Höttges. Foto: Oliver Berg/Archiv (dpa)

Telekom-Chef Tim Höttges legt heute auf der Hauptversammlung des Unternehmens Rechenschaft ab über das abgelaufene Geschäftsjahr 2016. Beim jährlichen Aktionärstreffen in Köln dürfte besonders die Zukunft des Mobilfunkgeschäfts in den USA im Fokus stehen. ANZEIGE Die börsennotierte US-Mobilfunktochter, an der die Telekom zwei Drittel der Anteile hält, galt vor Jahren noch als Sorgenkind des Konzerns, hat sich aber inzwischen zu einer tragenden Säule mit starkem Wachstum bei Kundenzahl und Umsatz entwickelt. Höttges will sich alle Optionen offen halten. Spekuliert wird über einen Verkauf, Fusionen oder eine eigene Übernahme seitens der Telekom. Im vergangenen Jahr hatte die Telekom ihren Umsatz mit weltweit 225.000 Beschäftigten um 5,6 Prozent auf gut 73 Milliarden Euro gesteigert. Davon entfielen alleine knapp 34 Milliarden Euro auf T-Mobile US. Der gesamte Gewinn sank indes um rund 18 Prozent auf 2,7 Milliarden Euro wegen einer einmaligen Abschreibung auf eine Beteiligung am britischen Konkurrenten BT und Kosten für den Konzernumbau. Trotzdem will die Telekom die Dividende für die Aktionäre um 5 auf 60 Cent je Anteil erhöhen.