2017-05-04 10:01:00.0

Harte Zeiten für Stahlbranche Thyssenkrupp-Stahlkocher bangen um ihre Jobs

Die Stahlkocher von Thyssenkrupp haben Angst um ihre Arbeitsplätze. Sorgen bereiten die Sparpläne des Konzerns und eine mögliche Fusion mit dem Konkurrenten Tata. Am Donnerstag berät der Aufsichtsrat.

Der Aufsichtsrat der Thyssenkrupp-Stahlsparte will heute über die geplanten Einsparungen im europäischen Stahlgeschäft des Konzerns beraten.

Der Betriebsrat und die Gewerkschaft IG Metall befürchten den Abbau von bis zu 4000 der rund 27 000 Arbeitsplätze in der europäischen Stahlsparte von Thyssenkrupp. In der Kritik stehen auch Pläne des Konzerns zu einer möglichen Fusion der Stahlsparte mit dem indischen Konkurrenten Tata, über die seit Monaten verhandelt wird.

Am Mittwoch hatten rund 7500 Stahlkocher in Duisburg für den Erhalt ihrer Arbeitsplätze demonstriert. Thyssenkrupp hat bereits Einsparungen von 500 Millionen Euro in den nächsten drei Jahren und die Schließung von Teilanlagen angekündigt. Angaben zu Stellenstreichungen machte der Industriekonzern bislang nicht. «Wie viele Stellen in Summe betroffen sein werden, steht derzeit noch nicht fest», sagte ein Sprecher. «Ein Abbau von 4000 Stellen ist aber nicht Teil der Planung».

Der Betriebsrat hat unterdessen Widerstand gegen die Pläne des Konzerns angekündigt. Nach Bekanntwerden der Pläne war es vor allem in dem besonders betroffenen Werk in Duisburg-Hüttenheim wiederholt zu Einschränkungen der Produktion gekommen. «Wir kämpfen um jede Anlage und jeden Arbeitsplatz», sagte der Betriebsratsvorsitzende des Werks, Werner von Häfen.