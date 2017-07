2017-07-11 13:50:00.0

Industrie Thyssenkrupp streicht bis zu 2500 Stellen in der Verwaltung

Thyssenkrupp setzt den Rotstift auch in der Verwaltung an. In den kommenden drei Jahren soll mindestens jede neunte Stelle gestrichen werden. Es ist nicht das einzige Sparprogramm.

Thyssenkrupp will in den kommenden drei Jahren bis zu 2500 Stellen in der Verwaltung abbauen. Foto: Oliver Berg (dpa)