2017-05-16 11:05:00.0

Nach Brexit-Votum Vodafone macht Milliardenverlust durch Brexit

Der britische Telekomkonzern Vodafone hat wegen der Folgen des Brexit-Votums und des starken internationalen Wettbewerbs das zweite Jahr in Folge Milliarden verloren.

Vor allem der britische und der indische Markt machten Vodafone Probleme. Ein Lichtblick waren dagegen die aus Düsseldorf gesteuerten Deutschland-Aktivitäten. Im abgelaufenen Geschäftsjahr bis Ende März stand unterm Strich ein Minus von fast 6,1 Milliarden Euro, wie Vodafone am Dienstag in Newbury bei London berichtete. Der Deutsche-Telekom-Konkurrent hatte im Vorjahr bereits 5,1 Milliarden Euro Verlust gemacht.

Weil Vodafone einen Großteil seiner Geschäfte auf dem europäischen Kontinent macht, bilanziert das Unternehmen inzwischen in Euro. Das Pfund ist nach dem Brexit-Beschluss aber stark gefallen - daher kommt von den in der Heimat erzielten Erlösen nach der Umrechnung in der Bilanz weniger an. Zuletzt waren außerdem sehr hohe Abschreibungen in Indien nötig.

In Deutschland bleibt die Kabelsparte Wachstumstreiber von Vodafone. 2016/2017 verzeichnete das Geschäft ein Plus von über 8 Prozent und trug damit wesentlich zum Anstieg des Umsatzes um knapp 2 Prozent auf rund 10 Milliarden Euro bei. Stabile beziehungsweise leichte Zuwächse gab es im Mobilfunk und bei schnellen Internetanschlüssen über Telefonleitungen. Zum Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen steuerte die Tochterfirma des britschen Konzerns 3,6 Milliarden Euro bei - ein Anstieg von 4,5 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum.

AZ/dpa