2017-01-23 13:23:07.0

Augsburg Walter-Brüder verkaufen Technologiefirma

Die Online-Plattform „think project! GmbH“ für Bauprojekte hat einen neuen amerikanischen Eigentümer. Eine globale Unternehmensexpansion ist jetzt das Ziel. Von Alfred Schmidt

Zu Beginn stand die Frage, wie bei Bau-Großprojekten die wichtigen Informationen rechtzeitig zu den verschiedenen Partnern kommen. Dr. Ralf Walter und sein Bruder Roy, die beiden Söhne des früheren Augsburger Baulöwen Ignaz Walter, betraten im Jahr 2000 Neuland und entwickelten eine internetgestützte Plattform: die „think project! GmbH“ in München. Nun haben die beiden Vorstände der Walter Beteiligungen und Immobilien AG (WBI) ihren 80-Prozent-Anteil am think project an das US-Unternehmen TA Associates in Boston verkauft.

Ziel ist die globale Expansion

Zum Verkaufserlös macht Ralf Walter keine Angaben. In der Finanzbranche ist von mehr als 100 Millionen Euro die Rede. Laut Walter ist think project Marktführer in Europa und die Nummer zwei weltweit. Der neue amerikanische Eigentümer strebe mit der Technologiefirma eine globale Expansion an – mit Thomas Bachmaier an der Spitze, der weiter 20 Prozent am Unternehmen hält. 2016 machte die Firma, die 200 Mitarbeiter in München, Berlin sowie in Spanien, Polen, Österreich, den Niederlanden und Frankreich beschäftigt, 30 Millionen Euro Umsatz.

Die internetbasierte Lösung für die unternehmensübergreifende Zusammenarbeit bei Bau-Großprojekten werde „von mehr als 100000 Anwendern für rund 8000 Projekte in über 40 Ländern genutzt“, sagt Walter. Sie werde von Eigentümern und Nutzern von Immobilien wie auch von Generalunternehmen in über 20 Branchensektoren verwendet – etwa in der Energiewirtschaft, der Automobilbranche sowie bei öffentlichen Großprojekten.

Walter-Brüder wollen weiter in Unternehmen und Projekte investieren

Den Verkaufserlös wollen die Walter-Brüder in den nächsten drei Jahren wieder in Beteiligungen an wachstumsstarken Unternehmen und Immobilienprojekten investieren. Dem familiengeführten Unternehmen ist es wichtig, „ein solides, zumindest leicht profitables Kerngeschäft zu erwerben“.

Die Walters verfolgen nach eigenen Worten das Ziel, dieses Unternehmen dann zu einem „schlagkräftigen und führenden Wettbewerber in seiner Nische zu entwickeln“. Die Walter Beteiligungen und Immobilien AG hat ihren Sitz in Augsburg. Sie ist auf Aufbau, Führung und Weiterentwicklung von Firmen spezialisiert, mit einem Schwerpunkt im Immobilienbereich.