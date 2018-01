2018-01-07 18:33:00.0

IG Metall Warnstreiks erreichen die Region

Im Tarifkonflikt ruft die IG Metall nun auch Beschäftigte in Schwaben auf, die Arbeit niederzulegen. Derweil verhärten sich die Fronten zwischen Gewerkschaft und Arbeitgebern.

In der kommenden Woche werden die Verhandlungen zwischen der Gewerkschaft IG Metall und den Arbeitgebern der Metall- und Elektroindustrie auch in der Region spürbar. Denn die Gewerkschaft ruft in der kommenden Woche auch Beschäftigte in Augsburg und Nordschwaben zu Warnstreiks auf. „Unsere Beschäftigten haben eine große Erwartungshaltung an diese Tarifrunden und werden sich massenhaft an den Warnstreiks beteiligen“, sagte Roberto Armellini, Vize-Chef der IG Metall Augsburg. Wo gestreikt werden soll, gab die Gewerkschaft noch nicht bekannt. Bislang ist nur klar, dass die Beschäftigten von Ledvance am Mittwoch, 10. Januar, von 13.30 Uhr bis 14.30 Uhr Arbeit niederlegen. Bei dem Warnstreik soll es auch um die angekündigte Schließung des Augsburger Werks gehen, teilte die Gewerkschaft mit.

Ledvance: Beschäftigte sollen am Mittwoch streiken

In Bayern steht die nächste Verhandlungsrunde am 15. Januar an. Im Pilotbezirk Baden-Württemberg werden die Verhandlungen schon am kommenden Donnerstag fortgesetzt. Die Gewerkschaft fordert sechs Prozent mehr Gehalt und eine Option zur Absenkung der Arbeitszeit auf bis zu 28 Wochenstunden für alle Beschäftigten – inklusive Teillohnausgleich etwa für Schichtarbeiter, Eltern und Angehörige von Pflegebedürftigen. Der schwäbische IG Metall-Chef, Michael Leppek, hält diese Forderungen für fair und zukunftsorientiert. „Die Branche verdient sehr gut und die Auftragsbücher sind voll. Deshalb haben die Beschäftigten mehr Geld verdient“, sagte er. Eine Mitgliederbefragung habe zudem ergeben, „dass sich viele Mitarbeiter mehr Selbstbestimmung bei den Arbeitszeiten wünschen.“

Die IG Metall machte deutlich, dass es nicht bei Warnstreiks bleiben werde, wenn die Arbeitgeber kein anderes Angebot machen. Sie hatten bislang ein Lohnplus von zwei Prozent im April vorgeschlagen und eine Einmalzahlung von 200 Euro für die Monate Januar bis März.

IG-Metall: Arbeitgeber sollen sich auf eine Lösung konzentrieren

„Ich möchte den Ton nicht verschärfen“, sagte Roman Zitzelsberger, Chef der IG Metall in Baden-Württemberg. „Aber ich will schon deutlich sagen: Wir brauchen nicht noch eine fünfte, sechste, siebte Verhandlung, um uns im Kreis zu drehen, sondern wir brauchen ein klares Signal von den Arbeitgebern, dass sie an einer Lösung zum Thema Arbeitszeit interessiert sind.“

Denn die Arbeitgeber lehnen die Teilzeitforderung und den Lohnausgleich ab und halten sie für rechtswidrig. In ihren Augen werden damit alle Beschäftigten diskriminiert, die schon in Teilzeit arbeiten und dafür nichts bekommen. Und ein Streik, mit dem eine rechtswidrige Forderung durchgesetzt werden solle, sei unzulässig, heißt es in einem in ihrem Auftrag erstellten Rechtsgutachten. „Die Arbeitgeber sollen sich jetzt auf die Lösung konzentrieren und diesen Quatsch lassen“, forderte Zitzelsberger. „Sich jetzt einfach auf den Punkt zu stellen, das sei unrechtmäßig, ist ziemlicher Unfug, und darauf werden wir uns nicht einlassen.“ (hhc, dpa)