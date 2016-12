2016-12-29 08:23:12.0

Ausbildung Warum Lehrlinge wichtiger werden

Die Arbeitswelt befindet sich in einem raschen, grundlegenden Umbau. Viele Berufe verändern sich. Auf was junge Leute achten sollten und wie auch kleine Firmen Nachwuchs finden. Von Daniela Hungbaur

Ob Bürokaufleute, Einzelhändler, Dachdecker oder Mechatroniker – die Digitalisierung verändert sehr viele Berufe. Die Arbeitsanforderungen werden steigen, die Abläufe komplexer. Das betont Andreas Pieper vom Bundesinstitut für Berufsbildung, kurz BIBB. Auch werden seiner Einschätzung nach andere Fähigkeiten intensiver nachgefragt: Prozesse müssten gesteuert werden können, Team- und Kommunikationsfähigkeiten sind wichtiger sowie Problemlösungsdenken. Vor allem aber benötigen die Unternehmen Menschen, die Maschinen bedienen und die Technik verstehen. Gerade für junge Menschen sind das wichtige Erkenntnisse. Denn viele Bildungsexperten sind sich einig: Gebraucht werden in Zukunft vor allem Mitarbeiter, die eine berufliche Ausbildung haben und über das neueste Wissen verfügen.

Neben Experten für IT, Elektro, Metall und Meister im Handwerk sind das nach Erkenntnissen des BIBB Fachkräfte im Gesundheits-, Bildungs- und Erziehungsbereich. Oliver Heckemann, der den Bildungsbereich bei der Industrie- und Handelskammer (IHK) Schwaben leitet, appelliert an die jungen Menschen und an die Eltern, sich mit den Arbeitsmarktchancen von Berufen stärker auseinanderzusetzen. Gerade das Potenzial einer beruflichen Ausbildung wird seiner Ansicht nach noch oft zu wenig beachtet. Einen hohen Bedarf sieht Heckemann schon jetzt bei Fachinformatikern. „Und dieser Bedarf wird noch wachsen.“ Denn für Heckemann steht fest: „Die Digitalisierung ist das Zukunftsthema schlechthin.“ Dafür brauchen die Unternehmen gut ausgebildete Mitarbeiter.

ANZEIGE

Bayern: Viele Lehrstellen bleiben unbesetzt

Doch viele Lehrstellen in Bayern blieben auch in diesem Jahr unbesetzt: Ende September registrierten die Arbeitsagenturen im Freistaat noch 12.039 freie Plätze. Vor allem Unternehmen aus dem verarbeitenden Gewerbe, dem Bau, dem Gastgewerbe und dem Handel suchen. Doch waren auch 1129 Bewerber unversorgt. Jungen Leuten, die noch keine Lehrstelle haben, rät Franziska Meyer von der Regionaldirektion Bayern, sich bei der Arbeitsagentur vor Ort zu melden. Denn noch immer sei es möglich, etwa im Rahmen einer Einstiegsqualifizierung einen Betrieb kennenzulernen und sich für den Start ins nächste Ausbildungsjahr gut zu positionieren. Auch bei der Handwerkskammer für Schwaben und der IHK beraten Experten.

Die Handwerkskammer für Schwaben konnte zwar ein Plus von einem Prozent bei den Ausbildungsverträgen verzeichnen. Doch viele Betriebe suchten dringend Nachwuchs. Hauptgeschäftsführer Ulrich Wagner ruft die Betriebe auf, mehr Überzeugungsarbeit zu leisten: „Die Qualität in der Ausbildung spricht sich unter Jugendlichen schnell herum – und wer gut ausbildet, wer sich um seinen Nachwuchs bemüht, hat dann auch beste Aussichten, Azubis zu bekommen und diese später auch im Betrieb zu halten.“ Gerade kleinen Firmen rät die Ausbildungsexpertin des Deutschen Industrie- und Handelskammertages, Ulrike Friedrich, „auf den Vorteil der Nähe“ zu setzen: „Warum nicht im örtlichen Jugendclub über die eigenen Ausbildungsmöglichkeiten berichten oder das Sponsoring eines kleineren örtlichen Sportevents übernehmen?“

Auch IHK-Experte Heckemann sagt, dass gerade kleine Firmen im ländlichen Raum sich schwertun. Am größten sei die Not in der Logistik, die Berufskraftfahrer sucht, sowie in der Gastronomie, die Köche braucht. Auch Maschinen- und Anlagenführer fehlten. Für ihn steht fest, dass die Umsetzung der Digitalisierung nur mit der beruflichen Ausbildung gelingt. Er fordert aber, dass die Inhalte der Berufe auf Bundesebene schneller an die neuen Herausforderungen angepasst werden. So sei es vor dem Hintergrund des boomenden Onlinehandels folgerichtig, dass ab August 2018 ein „E-Commerce-Kaufmann“ als neuer Beruf angeboten wird. Weitere Neuerungen werden folgen.