2017-02-09 22:30:00.0

Leitartikel Weshalb Donald Trump die Börse begeistert

US-Präsident Donald Trump hat den Kursen nicht geschadet. Im Gegenteil: Die Wall Street feiert Rekordstände. Doch dass es immer so bleibt, darauf sollte sich keiner verlassen. Von Michael Kerler

Als Beobachter darf man sich wundern. US-Präsident Donald Trump verhängt Einreisestopps, kündigt Handelsabkommen und stößt einen Großteil der Welt vor den Kopf. Doch die Finanzmärkte bleiben cool. Die Börse in den USA erlebte nach der Wahl Trumps ein Kursfeuerwerk, der US-Aktienindex Dow Jones hält sich nahe des Rekords über 20000 Punkten. In Deutschland sehen einige den Dax auf 13000 Punkte steigen. Wie passt das zusammen? Börsen im Höhenflug und eine überdrehte US-Politik, die an den Pfeilern der Wirtschaftsarchitektur sägt?

Ein Grund mag sein, dass die Wahrnehmung Trumps in Europa und den USA auseinanderklafft. Zwar gibt es auch in Amerika Proteste, doch für viele Wähler dort ist Trump kein Schreckgespenst. Das gilt erst recht für die Finanzmärkte, wo Moral seit jeher wenig zählt.

ANZEIGE

Donald Trump will die Wirtschaft ankurbeln

Die neue US-Regierung verspricht, die Konjunktur anzukurbeln. Das gefällt der Wall Street. Der Präsident ist ein Geschäftsmann, im Trump-Tower schimmert es Messing-golden. In Trumps Stab finden sich Goldman-Sachs-Banker, die für „big business“ stehen, für das große Geschäft. Dass Goldman Sachs manche Krise befeuert hat, wird verdrängt. Der US-Präsident verspricht hohe Ausgaben für die Infrastruktur, Steuersenkungen und eine Lockerung der Regeln für Banken. Selbst Schutzzölle spielen US-Firmen in die Hände, ebenso Trumps Wechselkurs-Politik: Eine Dollar-Abwertung würde US-Produkte verbilligen und der Industrie helfen. Trumps „America first!“ liest sich am Ende wie „Money first!“ und regt die Fantasie der Börsianer an. Doch am Ende könnte verbrannte Erde zurückbleiben.

Diese US-Konzerne wurden von Migranten gegründet McDonald's ist im Ausland Sinnbild für den American Way of Life. Doch die Wurzeln der Kette liegen nicht in den USA. Die Gründer Richard und Maurice McDonald kommen aus Irland. Foto: Peer Grimm, dpa

Denn langfristig ist der Kurs verheerend. Protektionismus mag die US-Wirtschaft einige Jahre schützen. Steigen aber andere Länder in den Wettstreit um Zölle und Handelsschranken ein, gibt es nur Verlierer. Gleiches gilt für einen denkbaren Währungskrieg. Trumps Programm für die Infrastruktur gepaart mit Steuersenkungen könnte den Schuldenberg der USA bedrohlich wachsen lassen. Für welche Überraschungen Trump noch sorgt, ist nicht absehbar. Die gute Stimmung an der Börse könnte also nicht von Dauer sein.

An der Börse besagt eine Daumenregel, dass politische Ereignisse die Märkte nur kurz beeindrucken. Dieses Jahr könnte es anders sein. Und politische Erschütterungen drohen nicht nur aus den USA, sondern auch aus Europa.

Geert Wilders, Marine Le Pen und Beppo Grillo greifen nach der Macht

Hier stehen wichtige Wahlen an. In den Niederlanden buhlen mit Geert Wilders und in Frankreich mit Marine Le Pen Rechtsextreme um höchste Staatsämter. Le Pen zündelt mit dem Austritt aus dem Euro und der EU. In Italien greift die 5-Sterne-Bewegung des Populisten Beppo Grillo nach der Macht. Die Folgen eines Zerfalls Europas mag man sich nicht vorstellen. Dem Kursfeuerwerk der Börsen seit dem Herbst steht damit große politische Unberechenbarkeit gegenüber. Was bedeutet diese Lage für den einfachen Sparer?

Warum aktuelle Umfragen wenig erfreulich für Donald Trump sind 1 von 7 vorherige Seite nächste Seite

Nach gut zwei Wochen im Amt hat Trump die schlechtesten Umfragewerte, die je bei einem US-Präsidenten zu diesem Zeitpunkt gemessen wurden.



Laut einer Umfrage des Senders CBS stimmen Donald Trump derzeit nur 40 Prozent der US-Amerikaner zu.



Immerhin: Der Sender CNN ermittelte 44, das Meinungsforschungsinstitut Gallup 43 Prozent.



Auf eine Quote von 54 Prozent kommt das konservative Institut Rasmussen.



In Deutschland hat das Ansehen der USA seit der Amtsübernahme des neuen Präsidenten gelitten.



Nur 22 Prozent der Deutschen halten die USA aktuell für einen vertrauenswürdigen Partner. Das hat der jüngste ARD-Deutschlandtrend ermittelt.



71 Prozent der Deutschen blicken negativ oder eher negativ auf die US-Politik - besagt eine Umfrage des Meinungsforschungsinstitut YouGov.

Die meisten Deutschen haben nicht viel Geld in Aktien angelegt. Wer aber Papiere besitzt, der kann sich derzeit freuen. Die Konzerne zahlen gute Dividenden. Der deutschen Wirtschaft geht es gut, der Export boomt. Anlageberater haben noch gute Argumente auf ihrer Seite, wenn sie raten, einen Teil des Ersparten in Wertpapiere zu stecken – zumal die Zinsen durch die Geldschwemme der EZB am Boden liegen und dies noch einige Zeit so bleiben dürfte. Die Anlage sollte aber immer langfristig erfolgen und darf nie so groß sein, dass ein Rückschlag an der Börse die eigene Finanzplanung plötzlich zunichte macht. Und Rückschläge kann es immer geben – gerade dieses Jahr.