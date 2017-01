2017-01-25 13:36:04.0

Konjunktur Wirtschaft in der Region brummt

Noch lassen sich die Unternehmer in der Region die Stimmung von den Eskapaden in den USA und Großbritannien nicht verderben. Die Firmenchefs bleiben trotz Trump und Brexit zuversichtlich. Von Stefan Stahl

Das geht aus aktuellen Konjunkturumfragen der Wirtschaftskammern hervor. So heißt es seitens der schwäbischen Industrie- und Handelskammer, die Wirtschaft setze ihren Höhenflug fort. Die gute Stimmung bleibe ungebrochen. Demnach beurteilen 57 Prozent der Firmenchefs die Geschäftslage als gut. Die Unternehmen seien hervorragend ausgelastet.

Auch die überwiegende Mehrheit der Inhaber schwäbischer Handwerksbetriebe blickt dem Jahr 2017 optimistisch entgegen. Folglich erwarten 82 Prozent der Firmenlenker steigende oder gleichbleibende Umsätze. Dabei wollen 86 Prozent der Unternehmer die Zahl ihrer Beschäftigten weiter stabil halten.

In Oberbayern ist der Optimismus ähnlich groß. Bundesweit läuft die Konjunktur ebenfalls auf Hochtouren, wie aus einer Umfrage des Münchner Ifo-Instituts hervorgeht. Auch die Börsen zogen am Mittwoch kräftig an. Der US-Index Dow Jones stieg erstmals über 20.000 Punkte, was auch den Dax beflügelte.