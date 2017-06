2017-06-03 11:42:00.0

Kommentar Wollen wir so viel schlachten?

In deutschen Schlachthöfen stammen viele Arbeitskräfte aus Osteuropa, die Löhne sind niedrig. Schärfere Regeln gegen die Ausbeutung von Arbeitskräften wären begrüßenswert. Von Michael Kerler

Die Situation ist absurd. Der Fleischverbrauch in Deutschland pro Kopf geht seit einigen Jahren tendenziell zurück. Gleichzeitig steigt in den deutschen Schlachthöfen die Fleischerzeugung. Immer mehr Tiere werden für die Lebensmittelproduktion getötet. Viel Fleisch geht in den Export.

Der Preisdruck ist groß

Kaum ein Arbeitnehmer in Deutschland will aber die harte Arbeit im Schlachthaus erledigen. Viele Arbeitskräfte stammen aus Osteuropa. Der Preisdruck in der Branche ist groß. Die Löhne sind dementsprechend gering. Es ist deshalb begrüßenswert, dass der Bundestag schärfere Regeln beschließt, um gegen die Ausbeutung ausländischer Arbeitskräfte vorzugehen. Jetzt müssen die Ämter genug Ressourcen bekommen, die Einhaltung der Regeln zu kontrollieren.

Denn wer zu Hungerlöhnen arbeitet, hat wahrscheinlich für einen vernünftigen Umgang mit den Tieren weniger Sinn. In deutschen Schlachthöfen kam es zuletzt immer wieder zu Skandalen, da Tiere unzureichend betäubt wurden. Deutschland sollte sich deshalb die Frage stellen, ob es das Schlachthaus Europas sein will.

