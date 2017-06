2017-06-26 06:05:00.0

Cholera 200.000 Fälle: Zahl der Cholera-Infizierten im Jemen steigt rasant

Im Jemen breitete sich die Cholera-Epidemie rasant aus. Mehr als 200.000 Verdachtfälle gibt es nach Angaben der WHO aktuell. 1300 Patienten seien bereits gestorben.

Die Cholera-Epidemie im Jemen breitet sich rasant aus. Aktuell gibt es nach Angaben des UN-Kinderhilfswerkes Unicef und der Weltgesundheitsorganisation WHO mehr als 200.000 Verdachtsfälle. Mehr als 1300 Patienten seien schon an der Infektionskrankheit gestorben, ein Viertel davon Kinder, hieß es am Samstag in Genf.

Cholera-Epidemie im Oktober 2016 im Jemen ausgebrochen

Die Epidemie war im Oktober 2016 ausgebrochen, so die WHO. Im Jemen herrscht seit 2014 Bürgerkrieg, weshalb es für die Einwohner schwierig ist an sauberes Wasser zu gelangen. Genau da liegt das Problem: Cholera-Bakterien werden durch verunreinigtes Trinkwasser und Lebensmittel übertragen. Die Krankheit ruft starken Durchfall und Erbrechen hervor und ist besonders für Kinder, Alte und Kranke lebensbedrohlich.

Cholera auch in Somalia ausgebrochen

Auch im Krisenland Somalia ist die Cholera ausgebrochen. Angesichts der verheerenden Dürre will die Weltgesundheitsorganisation (WHO) im Süden des Landes etwa eine halbe Million Menschen gegen die Krankheit impfen. Seit Jahresbeginn seien rund 32.000 Fälle der schweren Durchfallerkrankung gemeldet worden, mindestens 618 Menschen seien an der Cholera gestorben, wie die WHO Anfang Mai in einer Mitteilung erklärte. dpa, AZ

