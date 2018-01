2018-01-05 15:23:00.0

Brustkrebs 30-jährige Bloggerin Kim an Brustkrebs gestorben

Mit "kimspiriert" führte die 30-Jährige einen Blog und einen Instagram-Account. Dort bot sie dem Brustkrebs die Stirn. Warum der Blog trotz ihres Todes weitergeführt werden soll.

#fckcancer - diesen Hashtag findet man fast unter jedem Beitrag der 30-jährigen Bloggerin Kim aus Hamburg. Etwa unter einem Foto auf Instagram, das die junge Frau mit schwarzen Strichen auf den Wangenknochen und ausgestreckten Mittelfingern schreiend in die Kamera zeigt. Ihre Wut scheint berechtigt zu sein: Im Januar 2017 erhielt sie die Diagnose Brustkrebs.

Nur bei dem jüngsten Beitrag auf ihrem Instagram-Profil fehlt das typische "fckcancer": Das Schwarz-Weiß-Bild der Bloggerin wird von der Bekanntgabe ihres Todes begleitet.

30-jährige Bloggerin Kim stirbt an Brustkrebs

109.000 Menschen folgen dem Profil "kimspiriert" auf dem sozialen Netzwerk Instagram. In erster Linie führte Kim aber einen Blog unter "kimspiriert.de". Die Kategorien "Fashion" und "Photography" sind zwar zu finden, weisen allerdings keine Beiträge auf. Stattdessen schien ihr Blog voll und ganz dem Thema Blutkrebs gewidmet zu sein. Dabei erklärt sie, dass das Bloggen ihr gut tue - besonders den gesundheitlichen Umständen entsprechend. Kim legt in ihren Beiträgen alles offen, sogar ihre schlimmsten Momente.

So auch ein Beitrag aus April 2017: Darin beschreibt sie, wie sie die Diagnose "Brustkrebs" erhielt. Doch zunächst berichtet sie von einem ganz anderen, aber dennoch ähnlichen Vorkommnis: Auch ihre Mutter war 2008 an Brustkrebs erkrankt. Ihre eigene Diagnose erhielt Kim allerdings nicht in Deutschland. Stattdessen sei sie mit ihrem Freund Chris auf Urlaubsreise in New York City gewesen, als sie am 21. Januar 2017 ins Krankenhaus eingewiesen wurde und die Ärzte ihr die Diagnose bekannt gaben.

Im September 2017 folgt dann die Operation. Die Hamburgerin verabschiedet sich in einem Blogbeitrag von ihrer "geliebten rechten Brust", in der sich die "sehr böse und unberechenbare Gefahr namens Zecke, bösartiger Tumor oder auch Brustkrebs" befinde. Ihr letzter Beitrag ist auf den 25. Oktober 2017 datiert: Darin hofft die Bloggerin auf eine bessere Zukunft.

Junge Frauen eher selten von Brustkrebs betroffen

Auch wenn Männer an Brustkrebs erkranken können, trifft diese Krebsart hauptsächlich Frauen. So berichtet die Deutsche Krebsgesellschaft, dass eine von acht Frauen im Laufe ihres Lebens an Brustkrebs erkrankt. Dabei sind jüngere Frauen eher selten betroffen, das Risiko steigt mit dem Alter. Durch die medizinischen Fortschritte sterben immer weniger Frauen an Brustkrebs - besonders, wenn die Krankheit rechtzeitig erkannt wird.

Auf ihrem Blog gibt Kim preis, dass sie bereits vor ihrer USA-Reise etwas in ihrer Brust gespürt haben soll. Sie erklärt zudem: "Nach mehreren unbefriedigenden Besuchen bei meiner Gynäkologin aufgrund von Schmerzen in der rechten Brust, war ich kurz vor unserer Abreise zur Zweitmeinung bei einer anderen Gynäkologin." Diese soll sie daraufhin in das Hamburger Brustzentrum verwiesen haben: Der geplante Termin für eine Mammographie hätte nach der Rückkehr aus den USA stattfinden sollen.

Früherkennung spielt eine große Rolle bei Brustkrebs. Laut der Deutschen Krebsgesellschaft sind regelmäßige Kontrollen maßgeblich. Welche Leistungen dabei von der gesetzlichen Krankenkasse übernommen werden, richtet sich nach dem Alter der Frauen.

Eine genaue Ursache für Brustkrebs gibt es nicht. Doch Rauchen, fettreiche Ernährung und Übergewicht gehören zu den Risikofaktoren, die die Krankheit begünstigen können.

Bloggen als Kampf gegen Brustkrebs?

Chemotherapie und OP zählen zu den medizinischen Verfahren, um Brustkrebs zu bekämpfen. Doch immer häufiger sieht und findet man Blogs und Profile auf sozialen Medien, in denen Erkrankte über ihre Krankheit offen sprechen und sich mit anderen Betroffenen austauschen.

Ein Blog im ähnlichen Stil wie "kimspiriert.de" ist auch "meinehaaresindimurlaub.de". Skadi, Elizabeth, Gudrun und Sandra wollen damit für andere Frauen da sein, Fragen beantworten und von ihrer Krankheit erzählen, die sie zum Teil selbst noch bekämpfen, oder bereits überwunden haben.

"Bis zu dem Zeitpunkt, an dem sie sanft eingeschlafen ist, hat sie wie die Löwin gekämpft, die sie im Leben war", so lautet Kims Nachruf auf ihrem Instagram-Profil. Trotz ihres Todes soll "kimspiriert" weiter erhalten bleiben, als Denkmal und Mahnung. So inspiriert die Hamburgerin über die Grenzen des Lebens hinaus vielleicht noch weitere Frauen und Männer, die wie sie dem Brustkrebs nur eins zu sagen haben: #fckcancer. (rlb)