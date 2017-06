2017-06-09 07:34:00.0

Cholera-Epidemie 789 Menschen sind im Jemen an Cholera gestorben

Im Jemen ist aktuell von mehr als 100.000Cholera-Fällen die Rede. Die Krankheit wird durch verunreinigtes Trinkwasser übertragen und kann starken Durchfall auslösen.

Bei der anhaltenden Cholera-Epidemie im Jemen sind nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) seit Ende April mehr als 100.000 Verdachtsfälle auf Cholera bekannt geworden. 789 Menschen seien an der Krankheit gestorben, teilte die Organisation am Donnerstag auf Twitter mit.

Vor einigen Tagen meldete die WHO noch 70.000 Fälle von Cholera. Die Epidemie war im Oktober 2016 ausgebrochen, so die WHO. Im Jemen herrscht seit 2014 Bürgerkrieg, weshalb es für die Einwohner schwierig ist an sauberes Wasser zu gelangen. Genau da liegt das Problem: Cholera-Bakterien werden durch verunreinigtes Trinkwasser und Lebensmittel übertragen.

Jemen: Cholera breitet sich weiter aus

In der vergangenen Woche sprach der Regionaldirektor des UN-Kinderhilfswerks Unicef, Geert Cappelaere, von einer beispiellosen Ausbreitung der Krankheit. Cholera verursacht starken Durchfall und Erbrechen, kann aber auch ohne Symptome verlaufen. Die Krankheit ist besonders für Kinder, Alte und Kranke lebensbedrohlich. Viele Menschen haben kaum Zugang zu Trinkwasser und sanitären Anlagen in dem bitterarmen Land auf der arabischen Halbinsel, was die Ausbreitung fördert und die Behandlung von Cholera erschwert.

Schiitische Huthi-Rebellen kontrollieren große Teile des Landes, darunter die Hauptstadt Sanaa. Eine sunnitische Allianz unter Führung Saudi-Arabiens fliegt Luftangriffe gegen die Rebellen. Bei den Bombardements sterben auch immer wieder Zivilisten. Deshalb ist nicht nur Cholera ein Problem, Millionen Zivilisten sind auch vom Hungertod bedroht.

Jemen kämpft nicht als einziges Land gegen Cholera

Auch im Krisenland Somalia ist die Cholera ausgebrochen. Angesichts der verheerenden Dürre will die Weltgesundheitsorganisation (WHO) im Süden des Landes etwa eine halbe Million Menschen gegen die Krankheit impfen. Seit Jahresbeginn seien rund 32.000 Fälle der schweren Durchfallerkrankung gemeldet worden, mindestens 618 Menschen seien an der Cholera gestorben, wie die WHO Anfang Mai in einer Mitteilung erklärte. dpa/AZ

