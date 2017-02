2017-02-21 17:27:00.0

Aktuelle Studie Aus diesem Grund sind wir Rechts- oder Linkshänder

Ob wir Rechts- oder Linkshänder sind, bestimmt wohl nicht etwa das Gehirn, wie bislang angenommen. Deutsche Forscher haben eine andere Ursache ausmachen können - das Rückenmark.

Die meisten Menschen sind Rechtshänder - doch wer oder was bestimmt eigentlich, ob wir Rechts- oder Linkshänder werden? Diese Frage war in der Wissenschaft bislang ungeklärt, Forscher vermuteten, das Gehirn sei für diese Eigenschaft verantwortlich. Forscher der Ruhr Universität Bochum wollen nun jedoch herausgefunden haben, dass das Rückenmark darüber entscheidet, ob ein Mensch Links- oder Rechtshänder ist.

Rechts- oder Linkshändigkeit nicht durch Gehirn bestimmt

Die Biopsychologen wiesen offenbar gemeinsam mit Forschern aus den Niederlanden und Südafrika nach, dass die Genaktivität im Rückenmark schon im Mutterleib asymmetrisch ist - es scheint diese Asymmetrie zu sein, auf die eine Präferenz für die rechte oder linke Hand zurückzuführen ist. Die Ergebnisse ihrer Forschungsarbeit wurden in einer Pressemitteilung der Universität zusammengefasst.

Der bisherige Stand der Wissenschaft war der, dass entweder die linke oder die rechte Gehirnhälfte für die Händigkeit eines Menschen verantwortlich sein könnte. Denn eine Präferenz für Bewegungen der linken oder rechten Hand bereits in der achten Schwangerschaftswoche im Mutterleib erkennbar ist - deutlich wird diese Eigenschaft ab der 13. Schwangerschaftswoche. Dann lässt sich auf Ultraschalluntersuchungen erkennen, ob das ungeborene Kind entweder am rechten oder am linken Daumen bevorzugt nuckelt, so heißt es in der Pressemitteilung.

Links- oder Rechtshänder? Das Rückenmark entscheidet

Tatsächlich werden die entsprechenden Bewegungen der rechten oder linken Hand über das Gehirn initiiert. Von dort wird ein entsprechendes Signal an das Rückenmark gesendet, das den Befehl in eine Bewegung umsetzt. Doch die motorische Großhirnrinde sei nicht von Beginn an mit dem Rückenmark verbunden, heißt es weiter. Schon bevor diese Verbindung vollständig ausgebildet ist, sind Präferenzen der Händigkeit sichtbar. Daraus schlussfolgerten die Wissenschaftler der Ruhr Universität Bochum und ihre internationalen Kollegen, dass die Ursache im Rückenmark liegen müsste. Die Ergebnisse ihrer eigenen Untersuchungen legte dies ebenfalls nahe.

Die Forscher untersuchten Rückenmarkssegmente in der achten Schwangerschaftswoche - und fanden deutliche rechts-links-Unterschiede in den Rückenmarkssegmenten, die die Bewegung der Arme und Beine. "Die Ergebnisse verändern unser Verständnis über den Ursprung hemisphärischer Asymmetrien fundemental", so die Autoren in der Pressemitteilung. AZ