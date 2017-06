2017-06-22 17:40:00.0

Arzneimittelreport Barmer-Report: Preise für Krebsmedikamente in Deutschland steigen

Krebsmedikamente sind vor allem in Deutschland sehr teuer. Damit steigen auch die Kosten der Krankenkassen. Laut Arzneimittelreport sind die Ausgaben seit 2011 um 41 Prozent gestiegen.

Krebsmedikamente werden seit Jahren immer teurer - und damit steigen auch die Ausgaben der Krankenkassen. Verglichen mit vielen anderen Ländern würden in Deutschland Höchstpreise gezahlt, heißt es in dem am Donnerstag in Berlin veröffentlichten Arzneimittelreport der Barmer-Krankenkasse. Beim Kostenvergleich von 31 Krebsarzneimitteln in Europa, Australien und Neuseeland liegen die Preise in Deutschland demnach in 90 Prozent der Fälle über dem Durchschnitt.

Dem Report zufolge kosten acht der 31 Krebsmedikamente in Deutschland sogar am meisten. Die Ausgaben für onkologische Arzneimittel bei der Versorgung von Barmer-Versicherten stiegen demnach seit dem Jahr 2011 um 41 Prozent. Sie überträfen damit deutlich die Kostensteigerung für alle anderen Arzneimittel ohne Rezepturen, die um 20 Prozent wuchsen. Allein fünf der zehn Medikamente mit der aktuell größten Umsatzsteigerung dienten der Behandlung von Tumorerkrankungen.

ANZEIGE

Teure Krebsmedikamente durch höhere Herstellerpreise

Dieser Trend lässt sich der Barmer zufolge nicht durch eine größere Zahl betroffener Patienten erklären, denn darauf entfielen seit 2011 lediglich acht Prozent der Kostensteigerung. Vielmehr fielen hier die höheren Herstellerpreise ins Gewicht.

"Auch bei onkologischen Arzneimitteln, so segensreich viele von ihnen wirken, sind faire Preise wichtig", erklärte Barmer-Vorstandschef Christoph Straub. Er forderte, nicht nur auf die frühe Nutzenbewertung zu setzen, sondern die Medikamente nach fünf Jahren erneut auf ihren Nutzen zu überprüfen. Dazu gehöre dann auch eine neue Preisverhandlung mit dem Spitzenverband der gesetzlichen Krankenkassen.

Studienautor Daniel Grandt vom Klinikum Saarbrücken erklärte, die Pharmafirmen hätten offenbar ein großes Interesse daran, Krebsmittel als sogenannte Orphan Drugs zuzulassen. "Um eine solche Zulassung zu erhalten, müssen weniger Belege über Nutzen und Sicherheit des Arzneimittels vorgelegt werden", sagte Grandt. Orphan Drugs sind Medikamente zur Behandlung seltener Erkrankungen.

Krebsmedikamente: Arzneimittelausgaben für Krankenkassen steigen

Insgesamt stiegen die Arzneimittelausgaben für Barmer-Versicherte im vergangenen Jahr pro Kopf um 3,5 Prozent, was vor allem auf Mehrverordnungen und weniger auf eine Steigerung der durchschnittlichen Arzneimittelkosten zurückging. Umsatzspitzenreiter war demnach der Wirkstoff Adalilumab, ein Medikament gegen rheumatoide Arthritis und chronische entzündliche Darmerkrankungen. Es folgten ein Blutverdünner mit dem Wirkstoff Rivaroxaban und der zur Behandlung verschiedener Krebsformen eingesetzte Wirkstoff Bevacizumab. afp, AZ

So erkennen Sie Hodenkrebs 1 von 6 vorherige Seite nächste Seite

Männer sollten auf folgende Alarmsignale achten:

Männer sollten auf folgende Alarmsignale achten:

Eine tastbare, schmerzlose Verhärtung im Hoden

Eine tastbare, schmerzlose Verhärtung im Hoden

Eine Schwellung oder Schmerzen im Hodenbereich

Eine Schwellung oder Schmerzen im Hodenbereich

Ein Schweregefühl oder ein Ziehen im Hoden oder in der Leiste

Ein Schweregefühl oder ein Ziehen im Hoden oder in der Leiste

Ein Anschwellen oder Schmerzhaftigkeit der Brustdrüsen einer oder beider Brüste

Ein Anschwellen oder Schmerzhaftigkeit der Brustdrüsen einer oder beider Brüste

Bei fortgeschrittener Erkrankung können zudem Rückenschmerzen auftreten, die durch eine Vergrößerung der Lymphknoten im hinteren Bauchraum hervorgerufen werden. (Quelle: Deutsche Krebsgesellschaft)

Lesen Sie auch:

Bottroper Apotheker soll Krebs-Medikamente absichtlich verdünnt haben

Arzneimittelkosten so hoch wie nie - vor allem bei Krebsmedikamenten