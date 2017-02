2017-02-10 12:10:00.0

Forschung Das menschliche Herz kann "riechen". Was das Diabetikern bringt

Das Herz besitzt Duftrezeptoren wie die Nase und kann "riechen". Das haben jetzt Forscher herausgefunden. Interessant sind die Ergebnisse vor allem für Diabetiker.

Warum kann das "Herz" riechen? Schon lange ist bekannt, dass sich Duftrezeptoren nicht nur in der Nase befinden. Doch beim Herz war die Funktion bislang völlig unklar. Nun haben Forscher aus München, Bonn, Tübingen und Köln wohl eine Antwort gefunden, die sie in einer Studie im Fachblatt "Basic Research in Cardiology" vorgestellt haben.

Demnach kann das Herz "Fettsäuren" riechen, die sich bei Krankheiten wie Diabetes vermehrt im Blut befinden. Sobald die Duftrezeptoren eine höhere Konzentration an Fettsäuren aufspüren, verringert sich die Herzfrequenz. Das haben die Wissenschaftler in ihrer Studie nachgewiesen.

Herz kann Fettsäuren "riechen"

Das Ergebnis ist damit vor allem für Diabetiker interessant: Denn die Krankheit kann bei ihnen die Herzfrequenz senken und damit die Gesundheit gefährden.

Die Forscher haben daher nach einem Weg gesucht, den Effekt zu vermeiden. Tatsächlich ist es ihnen nach eigenen Angaben gelungen, eine Art Blocker herzustellen. Der Wirkstoff könnte in Zukunft möglicherweise in Medikamenten wie Salben zum Einsatz kommen, damit das Herz die Fettsäuren nicht mehr "riechen" kann.

Duftrezeptoren am Herz: Neue Studie könnte Diabetikern helfen

In Deutschland leiden nach offiziellen Zahlen sechs Millionen Menschen an Diabetes - mit der Dunkelziffer gibt es geschätzt sogar rund 7,6 Millionen Diabetiker. Für sie könnte es eine Hoffnung sein, dass die Forscher nun herausgefunden haben, warum das Herz "riechen" kann.

Experten betonen, dass sich Diabetes in vielen Fällen durch die richtige Lebensweise ganz verhindern lässt. Denn Gründe für die Krankheit seien oft falsche Ernährung und zu wenig Bewegung. sge