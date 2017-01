2017-01-31 20:41:00.0

Diabetes und Krebs Diabetes ist wohl Warnsignal für Bauchspeicheldrüsenkrebs

Diabetes Typ 2 soll ein mögliches Warnsignal für Bauchspeicheldrüsenkrebs sein. Darauf weisen die Ergebnisse einer neuen Studie hin.

Diabetes melltius ist eine Volkskrankheit. Nun warnen Wissenschaftler: Typ 2 der sogenannten Zuckerkrankheit sei ein mögliches Warnsignal für Bauchspeicheldrüsenkrebs.

Bauchspeicheldrüsenkrebs soll Diabetes fördern

Die Forscher des Internationalen Instituts für Präventionsforschung haben das Ergebnis auf dem Europäischen Krebskongress vorgestellt. Sie haben dafür Daten von rund einer Million Diabetes-Patienten aus Belgien und Italien analysiert und nach einem Zusammenhang mit Bauchspeicheldrüsenkrebs gesucht. Die Wissenschaftler kommen zu dem Schluss, dass bei etwa der Hälfte der Bauchspeicheldrüsenkrebs-Patienten im Vorjahr Diabetes festgestellt wurde.

Erhöht Diabetes das Risiko für Krebs? Laut den Forschern ist es genau umgekehrt: Ein Tumor könne die Erkrankung an Diabetes fördern. Daher sollten Ärzte bei Diabetes grundsätzlich überprüfen, ob Bauchspeicheldrüsenkrebs vorliegen könnte.

Diabetes: Millionen Deutsche an Typ 2 erkrankt

In Deutschland gibt es laut Gesundheitsbericht 2016 mindestens sechs Millionen Menschen, die an Diabetes erkrankt sind - dazu kommt wohl noch eine hohe Dunkelziffer. In 95 Prozent der Fälle handelt es sich um den Typ 2, an dem vor allem ältere Menschen erkranken - daher wurde er früher auch Altersdiabetes genannt.

Die Bauchspeicheldrüse kann dabei das den Blutzucker senkende Hormon Insulin zwar noch produzieren, es wirkt im Körper aber nicht richtig. Diabetes mellitus kann viele ernsthafte Folgen haben - darunter Nierenleiden oder Probleme mit Herz und Kreislauf.

Schuld an Diabetes sind oft Bewegungsmangel und falsche Ernährung. Daher raten Mediziner dazu, dass schon Eltern ihren Kindern einen gesunden Lebensstil beibringen sollen. dpa, AZ