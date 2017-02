2017-02-03 09:47:00.0

Indien Diese Frucht soll für Tod von über 100 Kindern verantwortlich sein

Ärzte und Eltern einer kleinen indischen Stadt waren verzweifelt: Immer wieder starben Kinder plötzlich auf unerklärliche Weise. Ein Forscherteam fand nun offenbar die Ursache.

In Muzaffarpur, einer Stadt im Nordosten Indiens, rätselte man lange Zeit verzweifelt, welche Krankheit bislang über 100 Todesopfer forderte. Denn immer wieder zeigten Kinder plötzlich mysteriöse Symptome, litten unter Krämpfen und Sinnesstörungen, wie unter anderem der stern berichtet. Einem US-amerikanischen und indischen Team aus Forschern ist es nun gelungen, die Ursache für die tragischen Todesfälle zu benennen. Die Ergebnisse der Studie wurden im Fachblatt The Lancet Global Health veröffentlicht.

Auch Ärzte zweifelten jahrelang an der Ursache für das Leiden der kleinen Patienten, denen sie selbst in Krankenhäusern oft nicht mehr helfen konnten. Allein im Zeitraum von Mai bis Juli 2014 wurden 390 Kinder in Kliniken in Muzaffarpur eingeliefert. 122 von ihnen starben.

Mysteriöse Krankheit kostet über 100 Kinder das Leben

Auffällig ist jedoch, dass das mysteriöse Leiden lediglich etwa zwei Monate im Jahr auftritt, nämlich von Mitte Mai bis Juli, wenn der Monsunregen einsetzt. Einige Wissenschaftler mutmaßten daher, es könne sich um einen besonderen Krankheitserreger handeln, der sich in der Hitze schneller ausbreitete. Oder aber die Kinder könnten an Überhitzung gestorben sein. Doch die Ermittlungen kamen nie zu einem eindeutigen Ergebnis.

Ärzte warnen nun: Litschi nicht auf leeren Magen verzehren

Einem Team aus Forschern ist es nun offenbar gelungen, die Ursache der rätselhaften Erkrankung auszumachen. Verantwortlich ist demnach eine kleine, süße Frucht: die Litschi. Die Frucht ist zunächst einmal ungefährlich, auch in Deutschland gilt sie als beliebt. Die entscheidenden Faktoren sind laut der Studie jedoch Giftstoffe, die die Bildung von Glukose im Körper verhindern. Besonders bei unterernährten Kindern ist daher die Gefahr sehr hoch, dass der Blutzucker nach dem Verzehr von Litschi drastisch sinkt, da er durch die Mangelernährung bereits konstant niedrig ist. Tatsächlich seien es meist Kinder aus ärmeren Verhältnissen gewesen, die ihrer Erkrankung erlagen.

Seit die Forscher die Frucht im Zusammenhang mit Unterernährung als Ursache verantwortlich machten, achte man in örtlichen Krankenhäusern bei ähnlichen Symptomen nun besonders sorgfältig auf den Blutzucker der Patienten. Auch eine entsprechende Warnung an die Bevölkerung habe es gegeben. Mittlerweile sei die Zahl der Erkrankten deutlich zurückgegangen. AZ