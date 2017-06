2017-06-06 20:16:00.0

Drogenbericht 2015 Drogen fordern immer mehr Todesopfer in Europa

Die Zahl der Drogentote in Europa steigt weiter an. Deutschland ist in der traurigen Statistik ganz vorne dabei. Koks, Heroin, Fentanyl - welche Drogen am meisten konsumiert werden.

Zum dritten Mal in Folge ist die Zahl der Drogentote in Europa gestiegen. Im Jahr 2015 sind 8441 Menschen an den Folgen einer Überdosis gestorben - die Hälfte von ihnen in Deutschland und Großbritannien. Der Jahresbericht der Europäischen Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht (EBDD), der am Montag veröffentlicht wurde, gibt Grund zu Besorgnis. Besonders den wachsenden Konsum von neuen synthetischen Drogen, betrachten die Experten als gefährlich.

Ein Sechstel der Drogentote in Europa stammt aus Deutschland

Im Jahr 2015 sind europaweit sechs Prozent mehr Menschen ihrer Drogensucht zum Opfer gefallen als im Jahr zuvor. Die meisten Drogentote hatte mit 31 Prozent der europaweiten Zahl Großbritannien zu verzeichnen. 15 Prozent der Suchtopfer stammte aus Deutschland. Allein an Überdosen Kokain und Opioden starben 80 Prozent der Opfer. Nur ein Viertel der Drogentoten waren Frauen.

620 Substanzen standen Ende 2016 auf dem Radar des Europäischen Frühwarnsystems (EWS) - fast doppelt so viele als drei Jahre zuvor. 2013 waren es nur 350 Stoffe. Allein im vergangenen Jahr setzte die Beobachtungsstelle 66 neue psychoaktive Substanzen (NPS) auf den Index, im Vorjahr waren es 98. Diese enthalten laut EWS neben morphinähnlichen Opioiden und Cannabis oft Amphetamine sowie die Psyche beeinflussende Benzodiazepine, wie sie in starken Beruhigungsmitteln zum Einsatz kommen.

Viel stärker als Heroin: Neue synthetische Drogen fordern Todesopfer

Besorgniserregend sei vor allem, "dass junge Menschen vielen neuen und gefährlichen Drogen ausgesetzt" seien, erklärte der für Inneres zuständige EU-Kommissar Dimitris Avramopoulos. Zwischen 2009 und 2016 wurden demnach 25 hoch potente synthetische Opiode entdeckt. Bereits kleine Mengen der Stoffe reichen aus, um unzählige Dosen zu produzieren.

Fetanyle, die eigentlich als Schmerzmittel bei Narkosen eingesetzt werden, bereiten den Experten große Sorgen. Anfang 2017 gerieten zwei Substanzen ins Visier der Beobachtungsstelle, die allein für den Tod von 50 Drogenkonsumenten verantwortlich sein solllen. Fentanyle haben laut Bericht der EBDD teilweise eine "um ein vielfaches stärkere Wirkung als Heroin".

So gefährlich ist Fentanyl 1 von 5 vorherige Seite nächste Seite

Fentanyl ist ein synthetisch hergestelltes Opiat. Es wirkt schmerzlindernd und betäubend. Die Wirkung ist um ein Vielfaches stärker als die von Morphium. Daher wird es in der Medizin zur Behandlung von Schmerzpatienten eingesetzt.

In der Drogenszene hat der Stoff erst in der jüngeren Vergangenheit Einzug gehalten, berichtet die Kriminalpolizei Neu-Ulm. Die Süchtigen besorgen sich meist gebrauchte Schmerzpflaster.

Diese haben für den Patienten keine Wirkung mehr, enthalten aber weiter eine große Menge des Wirkstoffs. Diesen kochen die Süchtigen mit einem ähnlichen Verfahren wie bei Heroinkonsum aus und spritzen ihn in die Adern.

Die Gefahr beim Fentanyl liegt in der unbekannten Höhe der Dosis. Bei benutzten Pflastern ist nicht ersichtlich, wie viel Wirkstoff noch enthalten ist. So kann es leicht zu gefährlichen Überdosen kommen.

2012 gab es laut Kriminalpolizei in ganz Schwaben 14 Rauschgift-Tote, fünf davon hatten Fentanyl eingenommen. 2013 starben neun von 17 Opfern an den Folgen von Fentanyl-Konsum, 2014 sind es zwei von neun. (adi)

Immer mehr Drogentote: Fentanyl breitet sich in Europa aus

Fentanyl ist in Europa auf dem Vormarsch. Zwar waren die meisten konsumierten Drogen in den Vorjahren Kokain und MDMA, das in Tablettenform auch als Ecstasy bekannt ist, sowie Amphetamine, doch der Handel mit dem gefährlichen Fentanyl nimmt stark zu. Von den neu entdeckten psychoaktiven Substanzen machte die Substanz mit 60 Prozent den Großteil aus.

Diese Verbote wünschen sich die Deutschen Die Mehrheit der Deutschen lehnt harte Drogen wie Heroin oder Kokain ab. 85 Prozent würden sie laut Umfrage verbieten. Foto: Frank Leonhardt, dpa (Symbolbild)

1,3 Millionen Menschen in Europa gelten derzeit als besonders gefährdet, weil sie so stark abhängig von Drogen sind. 93 Millionen Europäer probierten schon einmal Drogen, 17,5 Millionen versuchten Kokain. 69,4 Tonnen Kokain haben die Behörden 2015 beschlagnahmt. Im Jahr davor waren es nur 51,5 Tonnen. Die Beobachtungsstelle veröffentlicht jedes Jahr im Auftrag der EU-Kommission einen Drogenbericht, der die jüngsten Entwicklungen in den 28 EU-Mitgliedstaaten sowie in Norwegen und der Türkei aufzeigt. AFP, AZ

